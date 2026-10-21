Cielos muy nubosos cubrirán la provincia, especialmente en el litoral, donde se prevén débiles precipitaciones a lo largo del día. Aunque las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso, las máximas permanecerán estables. Los vientos soplarán de flojos a moderados del oeste, con rachas fuertes en la costa. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nubes y lluvia intermitente durante el día

El cielo se despereza lento sobre Bilbao, cubriéndose de nubes grises que presagian un día lluvioso. A primera hora, la temperatura ronda los 12 grados, pero con el aire fresco y cargado de humedad, la sensación térmica puede descender a los 8. La mañana, que promete ser especialmente húmeda, traerá consigo chubascos intermitentes antes de que el sol asome tímidamente, apenas entre las 08:32 y 19:19, con unas escasas horas de claridad.

En cambio, ya por la tarde, las nubes no se disiparán del todo y se intensificará el riesgo de lluvias que pueden acompañar la jornada hasta bien entrada la noche. El viento soplará con fuerza, especialmente por momentos, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h, lo que añadirá un leve desafío a quienes decidan salir a disfrutar de la ciudad. La temperatura máxima alcanzará los 18 grados, aunque la sensación térmica podría hacer que se sienta más fresco.

Cielo gris con lluvia y viento en Baracaldo

Baracaldo despierta bajo un cielo gris y pesado, donde las nubes, cargadas de agua, anticipan un día de intenso movimiento. La brisa fresca que sopla en la mañana invita a permanecer alerta, ya que se anuncian fuertes ráfagas que podrían sacudir la rutina habitual.

A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia alcanza el 100% hasta mediodía, aumentando la humedad en el ambiente, que podría llegar a ser del 80%. Las temperaturas oscilan entre los 9 y los 18 grados, pero la sensación térmica puede descender hasta siete grados. La tarde-noche promete continuar con la lluvia y vientos que superan los 25 km/h, por lo que mejor será llevar paraguas y no olvidar la bufanda.

Guecho: cielo cubierto y alta probabilidad de lluvia

La jornada comienza con un cielo cubierto en Guecho, donde la luz del día asoma a las 08:33. Con una probabilidad de lluvia del 100% por la mañana, las primeras horas se presentarán frescas, con temperaturas alrededor de 13°C y una sensación térmica que podría bajar hasta los 10°C. La humedad alcanzará valores altos, haciendo que el ambiente se sienta pesado. El viento, a una velocidad media de 25 km/h y con ráfagas que podrían llegar a 50 km/h, añadirá un toque de energía al día.

A medida que avance la tarde, el panorama no mejorará mucho, ya que la probabilidad de lluvia sigue siendo alta, con un 95% de certeza. El cielo permanecerá cubierto y las temperaturas oscilarán entre los 15°C y 18°C, sintiéndose más frescas bajo la influencia de la humedad. La puesta del sol a las 19:19 marcará el fin de un día que, aunque gris y húmedo, nos recordará la belleza de la naturaleza y su imprevisibilidad.

Santurce: cielo nublado con posibilidades de lluvia

El tiempo en Santurce se presenta estable, con un cielo mayormente nublado y algunas posibilidades de lluvia durante la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 17 grados y se sentirán suaves con vientos ligeros que pueden llevar alguna ráfaga moderada.

Un ambiente perfecto para disfrutar de un paseo, ya que la jornada invita a realizar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios bruscos en el tiempo. Aprovechar el día para salir y disfrutar de la ciudad es una excelente opción.

Cielos cubiertos y probabilidad de lluvia en Basauri

La jornada comienza con cielos cubiertos y una sensación de frescura en Basauri, con temperaturas que rondan los 7 grados. A medida que avanza el día, se intensifica la probabilidad de lluvia, especialmente durante la mañana, donde se alcanzarán los 12 grados. En la tarde, las temperaturas subirán ligeramente hasta los 18 grados, pero la posibilidad de chubascos se mantendrá. Es recomendable llevar un paraguas y una chaqueta ligera, ya que el viento soplará con rachas moderadas, perfectas para no quedarse atrapado por sorpresas mojadas.