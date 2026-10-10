Cielos poco nubosos que se tornarán muy nubosos hacia la tarde, con predominio de nubes bajas y algunas brumas matinales en el interior. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente en el extremo occidental de Bizkaia, mientras que las máximas subirán en Araba y Gipuzkoa. Viento flojo en régimen de brisas. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo mixto con posibilidad de lluvias

El cielo se despereza lento en Bilbao, donde este 14 de octubre se asoman algunas nubes que indican un día con temperaturas suaves. A primera hora, la brisa sutil del noreste jugará con la sensación térmica, que podría descender a mínimos de 10 grados, mientras la tarde nos regala un cálido ascenso hasta alcanzar los 23 grados. A pesar de esta agradable temperatura, el ambiente se sentirá algo pesado, con una humedad que alcanzará hasta el 100%.

A medida que el día avanza, la posibilidad de chubascos se incrementa, especialmente en la tarde-noche, aunque la mañana promete permanecer seca. No se prevén ráfagas intensas, con un viento que rondará los 5 km/h y nos permitirá disfrutar de la luz del sol desde las 08:19 hasta su despedida a las 19:37. En resumen, un día que comienza sereno, pero que podría concluir con algún chaparrón, recordándonos la naturaleza cambiante del tiempo en esta bella ciudad.

Nubes y viento con posible lluvia en Baracaldo

Las calles de Baracaldo se despiertan hoy con un aire fresco y un cielo que muestra sus primeras sombras de incertidumbre. Las nubes grises se acumulan en el horizonte, augurando un día marcado por inestabilidad y viento.

A medida que avanza la jornada, la mañana se presenta relativamente tranquila, con temperaturas en torno a los 12 grados y solo un 5% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, por la tarde, las condiciones cambiarán drásticamente con un 35% de probabilidad de lluvias y vientos que superarán los 30 km/h. La sensación térmica puede descender hasta los 11 grados. Es mejor llevar paraguas y abrigarse bien si se tiene que salir.

Guecho: día variable con posibilidad de lluvia

El día comienza en Guecho con una temperatura mínima de 12°C y un cielo que se presenta parcialmente nublado. A medida que avanza la mañana, la sensación térmica alcanzará los 13°C, mientras que la probabilidad de lluvia es muy baja, apenas del 5%. Sin embargo, a lo largo de la tarde, el ambiente se tornará más pesado con una humedad que alcanzará el 90% y una temperatura máxima que tocará los 21°C. Las nubes aumentarán y la probabilidad de lluvias se sitúa en un 35% durante la tarde-noche.

El viento soplará del norte a una velocidad moderada de 10 km/h, aunque se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, así que se recomienda precaución. Los habitantes de Guecho disfrutarán de 11 horas y 17 minutos de luz solar, ya que el sol saldrá a las 08:20 y se pondrá a las 19:37. Aunque no se prevén grandes contrastes, será un día variable que combinará momentos de frescura con un ambiente más cálido y húmedo hacia la tarde.

Santurce: cielo nublado con posibles gotas

El tiempo se presenta hoy con temperaturas que oscilan entre los 11 y 22 grados, siendo agradable en general. Durante la mañana, el cielo estará algo nublado y se prevé un leve aumento de nubosidad por la tarde, con la posibilidad de algunas gotas, aunque no es motivo de preocupación. El viento será suave, con ráfagas ocasionales.

Aprovechar esta jornada es una buena idea, ya que el ambiente será tranquilo, ideal para pasear o realizar actividades al aire libre. Un día perfecto para disfrutar de un café en la terraza o una caminata por el parque.

Cielos nublados con posibles lluvias en Basauri

La mañana en Basauri se presenta tranquila, con cielos mayormente nublados y temperaturas frescas que rondan los 11 grados. No se esperan lluvias antes del mediodía, lo que permitirá disfrutar de un ambiente sereno y agradable para comenzar el día. A medida que avanzamos hacia la tarde, el tiempo podría cambiar ligeramente, con una leve probabilidad de lluvia y temperaturas alcanzando los 23 grados. Se recomienda llevar una chaqueta ligera y estar preparados para alguna caída de agua en la noche.