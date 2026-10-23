Cargas policiales en la protesta contra un desahucio de una familia inmigrante con seis menores en Vitoria

La Ertzaintza ha cargado contra varios de los cientos de personas que protestaban desde primera hora de la mañana de hoy viernes en el barrio de Sansomendi, en Vitoria, para tratar de impedir un desahucio de una familia inmigrante compuesta de ocho personas, con seis menores a su cargo, previsto para esta mañana.

Desde el jueves por la tarde, vitorianos contrarios al desahucio se acercaron a la zona de la vivienda ubicada en el barrio de Sansomendi y acamparon en las inmediaciones. Este viernes se han sumado muchas más personas y se han vivido algunos momentos de tensión cuando la Ertzaintza ha actuado contra algunos de los concentrados, cargando con porras para dispersarlos.

El Sindicato Socialista de Vivienda había llamado a la movilización popular para frenar el desahucio, sin alternativa habitacional, de esta familia de ocho personas, con seis menores a cargo, responsabilizando al Ayuntamiento de Vitoria (PSOE y PNV). Este colectivo había realizado una convocatoria para acudir hoy a las 9.30 horas, frente a la vivienda de la familia, en el número 28 de la avenida de Los Huetos de la capital alavesa.

Según ha explicado, esta familia inmigrante llevaba años residiendo en la misma vivienda y ha denunciado que la finalización del contrato de alquiler «amenaza con dejar a toda la familia en la calle».

La portavoz del sindicato, Ixone Santa María, ha precisado que se trata de una familia numerosa inmigrante. «Ellos lo tienen muy claro y así lo dicen. Saben que sufren ese racismo inmobiliario y ese es uno de los motivos por el que durante un año entero no hayan podido encontrar una alternativa, y se encuentren hoy en la situación límite en la que están», añadió.