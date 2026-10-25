Hoy, 25 de octubre de 2026, la provincia de Bizkaia se prepara para un día de cielos nubosos, con posibles lluvias débiles en el norte, especialmente en el litoral oriental. Las temperaturas se mantendrán estables, mientras que el viento soplará suavemente. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo gris con posibilidades de lluvia

El día se presenta como un lienzo gris, donde el cielo se despereza lentamente, mecidas las nubes por un suave soplo del viento del oeste. Por la mañana, la temperatura rondará los 9 grados, mientras que la sensación térmica puede descender un poco. Es un inicio fresco, perfecto para abrigarse. A medida que avanza la jornada, los termómetros tocarán máximas de hasta 22 grados, pero no hay que bajar la guardia: la probabilidad de lluvias aumenta considerablemente por la tarde.

Ya por la tarde, el panorama podría tornarse algo más cargado, con un cielo en capas que dan paso a la posibilidad de chubascos en cualquier momento. La brisa que acaricia la ciudad mantendrá una velocidad moderada de 5 km/h, lo que sumado a la alta humedad hará que el ambiente se sienta algo pesado. Con un atardecer que coincide con la puesta del sol a las 18:12, la luz irá desvaneciéndose, invitando a la oscuridad de la noche, que se prevé aún húmeda con temperaturas que oscilarán sobre los 14 grados.

Cielos grises con lluvia intensa en Baracaldo

A medida que amanece en Baracaldo, el aire se siente cargado y tenso, casi anticipando un cambio inminente. Una neblina ligera adorna el paisaje, mientras nubes grises comienzan a reclamar el cielo, creando una atmósfera inquietante que presagia una jornada marcada por la inestabilidad.

Por la mañana, el sol apenas asoma, con temperaturas suaves de 10°C, pero la tarde augura un panorama muy distinto: se prevé una lluvia intensa con un 80% de probabilidad y un viento del sur que podría alcanzar ráfagas de hasta 30 km/h. La temperatura máxima se situará en 22°C, pero la sensación térmica podría descender a 7°C en momentos de mayor humedad. Es un día para no olvidar el paraguas y estar preparado para un cambio brusco en el tiempo.

Guecho: cambio en el ambiente con posible lluvia

El día comienza en Guecho con un amanecer fresco, a primera hora el termómetro marca unos agradables 10 grados y aunque el cielo se presenta algo nublado, la probabilidad de lluvia es inexistente. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la situación cambiará. Por la tarde, el cielo se tornará más cubierto y la probabilidad de lluvia se eleva a un 80%, lo que sugiere que será recomendable llevar paraguas si se tiene planeado salir. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 21 grados y la sensación térmica podría llegar a ser más cálida, especialmente por la tarde.

El viento soplará del suroeste a una velocidad moderada de 5 km/h, lo que mantendrá un ambiente algo pesado con una humedad que alcanzará hasta el 90%. La luz diurna será generosa, con más de 10 horas desde el amanecer a las 07:38 hasta la puesta del sol a las 18:13. Aunque el día se presenta fresco, se anticipan momentos de inestabilidad con la llegada de la lluvia, así que es mejor estar preparados.

Santurce: ambiente agradable con posibles lluvias

Las condiciones serán mayormente agradables durante la mañana, con un cielo que puede estar parcialmente nublado y temperaturas que oscilan entre los 9 y 21 grados. A medida que avance el día, la posibilidad de algunas lluvias aumenta, especialmente por la tarde-noche, aunque el viento ligero del sureste aportará una brisa reconfortante.

Un día de este tipo invita a disfrutar de un paseo por el vecindario, admirando el ambiente tranquilo y las actividades diarias que se despliegan en las calles. Es un buen momento para apreciar la vida local, así que no olvides salir con paraguas a mano.

Cielos nublados y probable lluvia en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos nubosos y una temperatura fresca que ronda los 8 grados. La sensación térmica puede llegar a ser incluso más fría, por lo que es aconsejable abrigarse bien al salir. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia aumentará y se espera que las nubes sean cada vez más densas. En la tarde-noche, las temperaturas subirán ligeramente, alcanzando los 22 grados, aunque se recomienda llevar un paraguas, ya que la lluvia será muy probable.