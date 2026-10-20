Hoy, 20 de octubre de 2026, se prevén intervalos de nubes bajas y brumas por la mañana, con cielos que irán tornándose nubosos al caer la tarde. Aunque la lluvia aparecerá de forma dispersa en el litoral, las temperaturas mínimas descienden y las máximas ascienden. Viento suave del oeste en la costa. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nubes y riesgo de lluvia por la tarde

El día se presenta con un cielo que pasa de un suave tono gris por la mañana, a un vestido más nublado conforme avanza la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 18 grados, lo que promete un ambiente fresco, pero con la sensación térmica alcanzando picos agradables. Sin embargo, hay que estar atentos, ya que hay un riesgo de lluvias en la tarde-noche, especialmente después de mediodía.

A medida que el sol se asoma a las 08:31, su luz tendrá que luchar contra la densa humedad que alcanzará su máximo en el día, dándole un toque pesado al ambiente. La brisa será casi imperceptible, con velocidades que rondan los 0 km/h, ofreciendo una tranquilidad que será dulce para pasear. Ya por la tarde, la presencia de nubes podría acompañar a un tímido sol, mientras se despedirá a las 19:20, dejando tras de sí un cielo que, aunque tapado, guarda la promesa de un nuevo amanecer.

Cielo gris y posibles lluvias en Baracaldo

La mañana en Baracaldo se presenta con un cielo gris que anticipa cambios, donde el aire fresco sopla con fuerza y las primeras gotas de lluvia podrían hacer su aparición en cualquier momento. A medida que avanza el día, la incertidumbre se adensa, con una probabilidad del 50% de precipitaciones en la tarde-noche, lo que añade un toque sombrío a la jornada.

Los termómetros marcan mínimas de 6°C y máximas que alcanzarán los 18°C, creando un contraste notable entre la suavidad de la mañana y la inestabilidad de la tarde. La mezcla de humedad, que podría alcanzar el 85%, junto con rachas de viento de hasta 30 km/h, exige precaución. Es aconsejable no olvidar el paraguas si se planea salir, ya que el tiempo puede complicarse en cualquier momento.

Guecho: ambiente fresco con nubes al atardecer

El día amanece en Guecho con un ambiente fresco y unas temperaturas que rondan los 6 grados. A medida que avanza la mañana, el cielo estará mayormente despejado, aunque la probabilidad de lluvia es baja, con solo un 5 por ciento. A partir del mediodía, la temperatura comenzará a elevarse, alcanzando hasta los 18 grados. Sin embargo, no podemos olvidar que la humedad relativa será bastante alta, llegando al 80 por ciento, lo que hará que el ambiente se sienta un poco pesado.

En la tarde-noche, el cielo se tornará parcialmente nublado y la probabilidad de lluvia aumentará al 50 por ciento, así que es recomendable llevar un paraguas si tienes planes al aire libre. La brisa suave con vientos del norte a 10 km/h acompañará la jornada. La puesta del sol será a las 19:20, permitiéndonos disfrutar de casi 11 horas de luz.

Santurce: ambiente templado y nubes en aumento

La jornada se presenta con un tiempo mayormente templado, con algunas nubes que irán aumentando a lo largo de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 18 grados y aunque hay una leve posibilidad de lluvia, el viento será suave, permitiendo disfrutar de un día agradable sin grandes interrupciones.

Una buena opción para aprovechar este tiempo es salir a pasear, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para las actividades al aire libre. Los momentos de pausar y disfrutar de la belleza del entorno se presentan como una invitación a relajar la mente en este día.

Cielo nublado y riesgo de lluvia en Basauri

La jornada en Basauri comienza con un cielo algo nublado, donde la temperatura ronda los 6 grados, creando una sensación de frescor matutino. A medida que avanza el día, se espera que el tiempo sea cambiante, con posibilidades de lluvia en la tarde-noche, aunque la temperatura se elevará suavemente, alcanzando los 18 grados en su punto más alto.

Es aconsejable llevar un paraguas y una chaqueta ligera, ya que aunque el día puede empezar tranquilo, se prevé un ambiente más fresco y húmedo por la tarde. Disfrutar de un café en una terraza podría ser una buena opción antes de que lleguen las nubes.