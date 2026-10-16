Hoy en Bilbao, el cielo se presentará nuboso o cubierto, con brumas y nieblas en las zonas más elevadas. Se prevén lluvias débiles a lo largo del día, salvo en la Llanada y Rioja Alavesa. Las temperaturas descenderán ligeramente y el viento soplará flojo del norte. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: día de lluvia y nubes grises

El día se presenta bajo un telón de nubes grises que cubren el cielo, casi como si la atmósfera decidió vestirse para un evento de lluvia inminente. Con temperaturas que oscilarán entre los 16 y los 22 grados, la sensación térmica no se apartará mucho, creando un ambiente fresco en las primeras horas. Desde la madrugada, las gotas de agua comenzarán a marcar su presencia y se espera que continúen acompañándonos hasta la noche, en un episodio donde el agua será la protagonista.

A medida que avanzamos hacia la tarde, la intensidad de los chubascos podría aumentar, dejando el aire algo pesado y cargado, especialmente con una humedad que alcanzará niveles altos. El viento soplará suavemente desde el norte, lo que ofrecerá un ligero alivio a la lluvia persistente. La luz del día nos acompañará hasta cerca de las siete y media, antes de que el cielo se oscurezca por completo, cerrando así un día de tiempo inconstante y un ciclo que parece estar en constante movimiento.

Nubes grises y lluvia intensa en Baracaldo

Las nubes grises dominan el horizonte de Baracaldo, anunciando un día inusualmente agitado. La brisa fuerte que sopla promete transformaciones, mientras las primeras gotas de lluvia empiezan a tambalearse en el aire, sugiriendo que el sol podría tener dificultades para brillar en su esplendor.

A medida que avanza la jornada, el tiempo intensificará su carácter cambiante. La mañana comenzará fresca con temperaturas alrededor de 19 °C y lluvia intensa que seguirá hasta la tarde, donde la temperatura máxima alcanzará los 22 °C. La sensación térmica podría descender notablemente y con una humedad que tocará el 90 %, mejor será no olvidar el paraguas.

Guecho: ambiente fresco y lluvioso hoy

El día amanece en Guecho con un ambiente denso y húmedo, ya que la probabilidad de lluvia es del 100% tanto en la madrugada como durante la tarde-noche. Con el cielo cubierto y una temperatura que oscilará alrededor de 19°C en la mañana, el día promete ser fresco y muy lluvioso. Las ráfagas de viento, aunque moderadas, soplarán del norte a unos 5 km/h, lo que no generará incomodidad, pero sí puede intensificar la sensación térmica que alcanzará hasta 21°C.

A medida que el sol asome en el horizonte a las 08:27, será un buen momento para tener paraguas a mano, ya que la lluvia persistirá incluso después del mediodía. La máxima de 21°C se alcanzará, pero la alta humedad, que puede llegar hasta un 90%, hará que el día se sienta más pesado de lo habitual. Con una puesta de sol a las 19:27, los habitantes de Guecho deberán prepararse para un día marcado por la lluvia y un ambiente fresco.

Santurce: cielo nublado con posibles lluvias y viento ligero

El tiempo se presenta mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 21 grados. Durante la mañana y la tarde, se espera una fuerte probabilidad de lluvia, acompañada de un viento leve del norte que puede alcanzar algunas rachas.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo bajo la sombrilla, ya que aunque la lluvia podría asomarse, el ambiente es tranquilo y propicio para las actividades diarias. Aprovechar el momento al aire libre siempre es una buena opción.

Cielos grises con lluvias persistentes en Basauri

La jornada en Basauri se presenta cubierto y gris, con una alta probabilidad de lluvia que podría acompañarnos desde la madrugada hasta la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 22 grados, proporcionando un ambiente fresco y húmedo, donde la sensación térmica se sentirá aún más baja debido al viento del norte, que soplará de forma leve.

A medida que avanzamos, el tiempo no dará tregua, manteniéndose inestable durante todo el día. Esta situación nos recuerda la importancia de llevar un paraguas y optar por ropa cómoda y abrigada. A pesar de la lluvia, la atmósfera ofrecerá ese toque característico de un día otoñal en nuestra hermosa ciudad.