Hoy, el cielo en Bilbao y en buena parte de la provincia se presenta nuboso, con posibles brumas matinales en el interior y alguna llovizna a primera hora. Las temperaturas se mantienen estables, aunque las máximas pueden experimentar un leve ascenso en el sur. Acompañará un viento flojo variable, predominando el norte durante el día. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo cambiante con luz al atardecer

El día en Bilbao se presenta con un cielo que cambia lentamente, donde las nubes se mueven perezosamente, dejando entrever momentos de claridad. A primera hora, existe la posibilidad de algún chaparrón que podría mojar las calles, pero conforme avance la mañana, la lluvia dará paso a un ambiente más sereno, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y los 19 grados, permitiendo disfrutar de un respiro antes de que el sol se esconda.

Ya por la tarde, la situación será mucho más favorable, ya que se espera un cielo despejado que invitará a salir y aprovechar hasta las últimas horas de luz. La sensación térmica alcanzará su máxima, haciendo que el tiempo se sienta placentero, sin la molestia de las precipitaciones habituales de la región. La brisa será suave, con vientos que apenas acariciarán el rostro, creando un entorno perfecto para disfrutar del ocaso que se dará a las 19:38, cuando el día se despida con un abrazo dorado.

Viento fuerte y nubes amenazantes en Baracaldo

Las calles de Baracaldo despiertan con un ambiente inquieto, donde el viento comienza a soplar con fuerza y las nubes se amontonan en el cielo grisáceo. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia alcanza un 50%, mientras el aire fresco se siente más intenso y las temperaturas oscilan entre los 14 y 20 grados.

A mediodía, la atmósfera se vuelve más estable, aunque la sensación térmica puede bajar a 13 grados. Con un viento que alcanzará ráfagas de hasta 80 km/h, es aconsejable salir preparado: mejor llevar paraguas y no olvidar la bufanda, ya que la humedad puede resultar agobiante en este día variable.

Guecho: ambiente fresco con posibles lluvias

Este día comienza con un cielo parcialmente nublado en Guecho, donde la temperatura mínima ronda los 14 grados y la sensación térmica se siente similar. Se prevé una probabilidad de lluvia del 45% que afectará principalmente durante la mañana, lo que podría dar lugar a un ambiente algo húmedo y fresco. El viento del norte soplará a una velocidad de 10 km/h, con ráfagas que alcanzarán los 24 km/h, ofreciendo una brisa ligera.

A medida que avance la jornada, el cielo se mantendrá similar y la temperatura subirá hasta los 20 grados por la tarde. La probabilidad de lluvia disminuye notablemente por la tarde-noche, quedando en un 0%, lo que promete una agradable velada al aire libre con unas 11 horas de luz.

Santurce: cielo variable con posibles nubes

Las condiciones meteorológicas presentan un tiempo templado y moderadamente variable a lo largo del día. A lo largo de la mañana, algunas nubes podrían hacer acto de presencia, con leves probabilidades de lluvia, especialmente durante las primeras horas, mientras que la tarde se espera más despejada y tranquila, sin posibilidad de precipitaciones.

Este ambiente sugiere que es un buen momento para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con total normalidad. La temperatura oscilará entre los 13 y 19 grados, ofreciendo un clima agradable para todos.

Cielos despejados y ambiente cálido en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con un cielo parcialmente nublado que invita a disfrutar de la frescura del día, con temperaturas alrededor de 12 grados. A medida que avance la jornada, el tiempo mejorará notablemente, alcanzando una temperatura máxima de 19 grados en la tarde, con cielos claros y una brisa suave del norte. Es recomendable llevar ropa ligera y no olvidar las gafas de sol, ya que el sol hará su aparición con fuerza y será un buen momento para dar un paseo al aire libre.