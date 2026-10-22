Cielos nubosos o cubiertos marcarán el día en toda la provincia, con predominio de nubosidad media y alta. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso, mientras que las máximas aumentarán, especialmente en la mitad norte. Un viento flojo del sur soplará, con intervalos moderados en zonas expuestas. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo gris con riesgo de lluvias

El cielo se despereza lentamente en Bilbao, donde este miércoles se presentará con tonos de gris, aunque sin grandes expectativas de lluvia por la mañana. Con temperaturas mínimas de 6 grados y una sensación térmica acorde, será un inicio fresco que invitará a abrigarse. A medida que avance el día, el sol se asomará tímidamente, marcando la pauta para una jornada en la que la temperatura máxima alcanzará los 21 grados, ideal para disfrutar de la luz del sol que se ocultará a las 19:17.

Ya por la tarde, el viento del sureste soplará suavemente a unos 10 km/h, llevándose algunas nubes y dejando espacio para un ambiente más cargado de humedad. Con un riesgo moderado de lluvias en la tarde-noche, es recomendable tener precaución si se planean actividades al aire libre. Con una frescura agradable y la posibilidad de un ligero chubasco, la tarde promete ser dinámica y cambiante, perfecta para disfrutar del esplendor bilbaíno.

Ambiente variable con probables chubascos en Baracaldo

Las primeras luces del día en Baracaldo despiertan con una brisa inquieta y el cielo cubierto de nubes, preludio de un tiempo variable que nos acompañará a lo largo de las horas. A medida que avanza la mañana, los termómetros se situarán en torno a los 7 grados, mientras la sensación térmica caerá a 5 y la humedad empieza a acumularse, creando un ambiente bastante fresco y húmedo.

Con el paso de las horas, la tarde prometen ser más complicada, con una probabilidad de lluvia del 30% y vientos que soplarán en ráfagas de hasta 30 km/h. La temperatura alcanzará un máximo de 20 grados, pero la combinación de humedad y viento puede resultar en una sensación térmica más baja. Es un buen día para no olvidar el paraguas y prepararse para cualquier cambio inesperado.

Guecho: ambiente húmedo con posibles lloviznas

Amanece en Guecho con un cielo parcialmente nublado y temperaturas suaves que rondan los 9 grados, aunque la sensación térmica se sitúa en unos frescos 7 grados. Con una probabilidad de lluvia del 30% durante la tarde-noche, conviene tener a mano un paraguas, ya que podrían aparecer algunas lloviznas a medida que avance el día. El viento soplará de dirección sur a 5 km/h, por lo que se espera un ambiente bastante húmedo, con una humedad relativa que alcanzará el 80%.

A medida que el sol salga a las 08:34 y más tarde se esconda a las 19:17, Guecho disfrutará de unas 10 horas de luz. La temperatura máxima alcanzará los 19 grados, ofreciendo una jornada templada, aunque el aire podría sentirse algo pesado por la alta humedad. Por la tarde, el cielo continuará parcialmente nublado, manteniendo el ambiente fresco y agradable.

Santurce: cielo despejado y ambiente tranquilo

El tiempo se presenta estable durante la mañana y la tarde, con un cielo mayormente despejado aunque algo nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 20 grados y existe una ligera posibilidad de que se registre alguna llovizna en la tarde-noche, mientras que la brisa será suave.

Es un gran momento para disfrutar del aire libre; un paseo por el parque podría ser ideal para aprovechar las temperaturas agradables. El ambiente tranquilo invita a realizar actividades cotidianas sin prisas, disfrutando del entorno y la compañía.

Cielos claros con lluvia a la tarde en Basauri

Este martes en Basauri se presenta con un cielo ligeramente cubierto y una temperatura que ronda los 6 grados por la mañana. A medida que avance la jornada, los cielos se irán aclarando, aunque se espera una posibilidad de lluvia por la tarde, con temperaturas que alcanzarán hasta los 21 grados.

La sensación térmica será agradable durante las horas más cálidas, así que es un buen día para salir con ropa ligera, pero no olvides llevar paraguas, ya que por la tarde-noche podría sorprenderte alguna llovizna.