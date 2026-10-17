Hoy, 17 de octubre de 2026, una cubierta de nubes marca el clima en toda la provincia, con brumas y bancos de niebla dispersos. Se esperan lluvias débiles, especialmente por la mañana y por la tarde, junto a un descenso notable de temperaturas en algunas zonas. El viento del norte y nordeste también se dejará sentir, sobre todo en la costa. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: lluvias intensas y cielo cubierto

El cielo de Bilbao se despereza lento esta mañana, cubierto por una densa capa gris que prevé una jornada muy lluviosa, con la lluvia acentuándose hasta el mediodía. Las temperaturas, en un suave abrazo, oscilan entre los 13 grados al amanecer y los 19 grados que alcanzaremos por la tarde, aunque la sensación térmica podría ser algo más fresca. La humedad, que se siente casi palpable, podría hacer que el ambiente resulte pesado, invitando a cada uno a buscar refugio y calidez.

A medida que el día avance, la lluvia persistirá, haciéndose más intensa por la tarde y noche, mientras que el viento soplará desde el norte a una velocidad moderada. A primera hora de la tarde, el cielo podría abrirse brevemente, pero no hay garantías de que el sol brille con fuerza. El ocaso, programado para las 19:25, nos regalará un cielo cubierto que no podrá ocultar la belleza del final del día, aunque probablemente esté acompañado de gotas que marquen el ritmo de la jornada.

Cielo gris con lluvias intensas en Baracaldo

La jornada en Baracaldo comienza con un cielo gris que presagia una inestabilidad palpable, mientras el viento, aunque moderado, ya comienza a hacer sentir su presencia. A medida que avanza la mañana, las nubes se saturan y las temperaturas se mantienen frescas, alcanzando un máximo de 20 grados.

Por la tarde, la situación se intensifica. Las lluvias serán intensas, con una probabilidad del 100% y el viento podría soplar con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h. La sensación térmica podría descender, dejándonos con un ambiente más frío y húmedo. Por lo tanto, es recomendable no olvidar el paraguas y estar preparado para moverse con precaución.

Guecho: cielo nublado y lluvias persistentes

Este día en Guecho comienza con un cielo cubierto y una probabilidad de lluvia del 100%, lo que hará que la jornada se sienta muy húmeda y pesada. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 20°C por la tarde. A lo largo de la mañana, las condiciones permanecerán inalterables, con viento del norte soplando a 15 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h.

A medida que avanza la tarde, se espera que la lluvia continúe, manteniendo una sensación térmica que podría llegar hasta los 20°C, pero la carga de humedad en el ambiente hará que el día parezca más fresco. La salida del sol fue a las 08:28 y se ocultará a las 19:25, brindando un total de 11 horas de luz.

Santurce: cielo nublado y probables lluvias

El día se presenta con un tiempo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 14 y 19 grados. La probabilidad de lluvia es alta durante toda la jornada, especialmente en la tarde y habrá una brisa suave de dirección norte que acompañará el ambiente.

Es un momento ideal para disfrutar de un paseo bajo las nubes, así como para realizar actividades cotidianas con un toque tranquilizador. A pesar de la lluvia probable, el ambiente ofrece una oportunidad perfecta para apreciar la frescura del aire y el ritmo pausado habitual del entorno.

Cielo nublado y lluvias persistentes en Basauri

Un cielo cubierto de nubes marcará la mañana en Basauri, acompañando a un ambiente fresco con temperaturas que rondarán los 12 grados. La sensación de humedad será elevada y las lluvias no tardarán en hacer acto de presencia, dado que está previsto un día totalmente lluvioso. A medida que avance la jornada, el tiempo empeorará aún más, con temperaturas que alcanzarán los 19 grados en su máximo. Se recomienda llevar paraguas y un abrigo ligero, ya que la lluvia será constante y el viento soplará moderadamente.