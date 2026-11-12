Un enorme problema bajo nuestros pies: la degradación del suelo puede emitir más carbono que los coches

La lucha contra el cambio climático no consiste únicamente en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los combustibles fósiles. También pasa por cuidar la salud del suelo, cuya capacidad para capturar carbono lo convierte en un aliado fundamental frente al calentamiento global.

Esto se debe a que las plantas absorben el CO₂ del aire y lo almacenan bajo tierra en un proceso natural que es capaz de secuestrar más carbono que la atmósfera y que toda la vida vegetal junta. En cambio, cuando el suelo se ara, se deja desnudo, se compacta o se erosiona, gran parte de ese carbono acaba emitiéndose a la atmósfera en forma, de nuevo, de CO₂.

De hecho, si no se frena su degradación, los suelos del planeta podrían liberar hasta 4.810 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, una cantidad que supera las emisiones de todos los automóviles del mundo y que equivale a 18 veces las emisiones anuales de gases de efecto invernadero en España. Así lo advierte el nuevo informe del movimiento ambiental Save Soil y la Iniciativa internacional 4 por 1000.

Acuerdo de París

El documento fue presentado ayer, en el marco de la COP31 del clima que se está celebrando en Antalya (Turquía), bajo el título Cómo puede el suelo salvar el Acuerdo de París.

En este trabajo también se asegura que la restauración de las tierras agrícolas degradadas, a través de prácticas regenerativas, podría contrarrestar y reducir hasta el 27% de las emisiones y mantener el calentamiento por debajo de los 2 °C, como establece el tratado firmado en la capital francesa por la comunidad internacional.

«Debemos actuar con urgencia ya que, según las Naciones Unidas, casi un 40% de las tierras del planeta están ya degradadas y un suelo degradado pasa de ser una solución a ser un problema», aseguran los responsables del informe.

Regeneración del suelo

A pesar de esta urgencia, un análisis de Save Soil realizado con vistas a la citada cumbre del clima revela que más del 70% de los países no han incluido la regeneración del suelo como propuesta de mitigación en sus planes climáticos.

Un dato que «resulta sorprendente» para Rico Rau, autor principal del informe y analista de políticas en Save Soil, que recuerda el «potencial impacto que tendría la restauración de la salud del suelo en la reducción de las temperaturas globales». «Restaurar la salud del suelo es una forma sencilla de enfriar nuestro planeta, y es inmensamente rentable», insiste Rau.

Suelos europeos

En el caso de la UE, su plan climático propone como objetivo que las tierras europeas —bosques, tierras agrícolas, pastizales y humedales— absorban 310 millones de toneladas de CO₂ al año para 2030, cuando el logro actual es de sólo 183 millones.

La Agencia Europea de Medio Ambiente advierte de que «en general, los suelos de la UE están emitiendo carbono», en lugar de absorberlo.

Motivo por el que dicho organismo aboga por medidas adicionales como, por ejemplo, «la mejora de la gestión forestal y agrícola, la forestación, la agrosilvicultura, la rehumidificación de turberas y el aumento del almacenamiento de carbono en los productos de madera cosechada».

España

Si contrastamos los logros reales con la propuesta de la UE, los suelos de España deberían regenerarse de forma masiva para llegar a absorber 5,3 millones de toneladas más.

Pero según los planes de políticas nacionales, España espera ya un déficit de 14 millones de toneladas respecto de los objetivos propuestos. Se trata de la mayor brecha de la UE, según los institutos Ecologic y NewClimate.

Desertificación

Save Soil también se apoya en un informe del Ministerio de Agricultura que indica que casi un 74% del territorio español es susceptible de sufrir desertificación, lo que supondría una enorme fuente de emisiones de carbono.

«La situación es grave: este verano se registraron temperaturas de entre 43 y 45 °C, se produjeron incendios forestales que afectaron a 116.000 hectáreas y la cosecha de cereales fue 2,9 millones de toneladas inferior a la de 2025», alertan desde el movimiento ambiental.

Agricultura regenerativa

Para revertir el proceso de degradación de los suelos, Save Soil recomienda diversas prácticas de agricultura regenerativa que son «sencillas, de bajo coste y están disponibles ya mismo». Entre ellas se incluyen los cultivos de cobertura y la rotación de cultivos, que mantienen raíces vivas que fijan carbono en el suelo.

También menciona la labranza reducida, que impide su liberación; y la plantación de árboles entre los cultivos (agroforestería), que aportan raíces profundas y hojarasca que nutre el suelo. «Aplicadas en conjunto, estas prácticas pueden empezar a fijar CO₂ en el suelo en una sola temporada de cultivo».

Estas prácticas además no merman las cosechas, según Save Soil, que cita un estudio dirigido por agricultores en 78 explotaciones de 14 países europeos. El resultado reveló que las explotaciones regenerativas producían un 99% más de alimentos con un 62% menos de fertilizantes sintéticos y un 76% menos de pesticidas.

Nueva PAC

Save Soil reclama que el próximo presupuesto agrícola de la UE (PAC 2028-2034) se vincule a la nueva Ley de Seguimiento del Suelo de la UE, de modo que se recompense a los agricultores por introducir este tipo de prácticas regenerativas.

«Las temperaturas globales están aumentando y los fenómenos meteorológicos extremos están ejerciendo una mayor presión sobre las cosechas», recalca Praveena Sridhar, directora científica y tecnológica de Save Soil.

«Pero unos suelos más sanos pueden contribuir de manera significativa a reducir las temperaturas globales, retener más agua y ayudar a los cultivos a soportar los periodos de sequía; este verano se ha demostrado lo que ocurre sin ellos. Los agricultores que mejoren de forma cuantificable sus suelos deberían ser recompensados por ello. Necesitamos que Europa lidere la salud del suelo en la COP31», concluye Sridhar.