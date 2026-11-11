Una buena razón para cuidar del suelo: un estudio alerta que China ha tardado décadas en recuperarlo

El suelo es uno de los recursos naturales que más se tarda en formar y que más rápidamente se destruye. Bajo nuestros pies se encuentra una compleja estructura de minerales, materia orgánica, agua, aire y organismos que desempeña un papel fundamental en la producción de alimentos, la calidad de los recursos hídricos y la resiliencia de los ecosistemas.

El problema es que su degradación es capaz de avanzar a una velocidad muy superior a la de su recuperación. La erosión provocada por el agua, el viento o el calor, agravada por actividades como la deforestación, el sobrepastoreo y determinadas prácticas agrícolas, puede eliminar la capa fértil del terreno mucho antes de que los procesos naturales sean capaces de reponerla.

China lleva décadas enfrentándose a este desafío en territorios muy diferentes, desde la meseta de Loess hasta los desiertos del norte y la meseta Qinghai-Tíbet. Ahora, un estudio científico que analiza más de 70 años de actuaciones en el país asiático permite conocer cuánto tiempo se necesita para frenar la degradación y qué medidas han conseguido mejores resultados.

Tres etapas

El trabajo ha sido publicado recientemente en International Soil and Water Conservation Research. Sus autores distinguen tres grandes etapas en la estrategia china de conservación del suelo.

La primera, denominada Etapa de Exploración, comprende el periodo entre las décadas de 1950 y 1980. Durante esos años, los esfuerzos se concentraron en medidas como la construcción de terrazas, represas para la retención de sedimentos, la siembra de pastos y la reforestación.

Gestión integrada

A partir de los años ochenta comenzó una segunda fase, conocida como Etapa de Gestión Integrada, que se prolongó hasta comienzos del siglo XXI. La conservación se amplió entonces para incorporar la gestión integrada de pequeñas cuencas hidrográficas, vinculando el control de la erosión con la agricultura, los medios de vida rurales y el desarrollo económico.

Finalmente, en la década de 2000, China ha entrado en una tercera Etapa de Restauración Ecológica y Desarrollo Sostenible. En ella, las políticas han evolucionado hacia una recuperación más amplia de los ecosistemas, respaldada por una legislación más rigurosa, proyectos de alcance nacional y una supervisión más estricta de las actuaciones.

Beneficios tangibles

Esta transición ha permitido obtener beneficios tangibles. Entre 1985 y 2023, la superficie afectada por la erosión del suelo en China se redujo aproximadamente un 28%, mientras que el volumen anual estimado de tierra erosionada descendió un 47%.

Desde 2005, los proyectos de conservación se han extendido por todo el país, acompañados de un uso creciente de satélites y sistemas de datos para detectar los procesos erosivos y supervisar las intervenciones.

Medidas conjuntas

«La experiencia de China demuestra que la conservación del suelo tiene éxito cuando se abordan conjuntamente la ingeniería, la restauración ecológica, la legislación y los medios de subsistencia locales», afirma Xing Yang, autor principal de la investigación.

El científico añade que «ninguna medida por sí sola puede dar respuesta a las diferentes formas de erosión que se encuentran en los diversos paisajes».

Incentivos económicos

China también ha recurrido a incentivos económicos destinados a prevenir y reducir la erosión del suelo, como derechos de propiedad, ayudas financieras, recompensas, subvenciones y programas de trabajo a cambio de ayudas.

Según el paper, «los incentivos relacionados con los derechos de propiedad animan a particulares y organizaciones a asumir responsabilidades en materia de conservación mediante la concesión de derechos de uso sobre los recursos de la tierra. Las ayudas financieras sirven para respaldar proyectos de conservación como la reforestación y la construcción de terrazas».

Por otro lado, los programas de trabajo a cambio de ayudas consisten en que el Gobierno invierte en proyectos de conservación y los beneficiarios participan en su ejecución y reciben una compensación por el trabajo realizado, en lugar de percibir ayudas directas. El sistema se completa con recompensas y subvenciones destinadas a quienes cumplen objetivos específicos de conservación.

Entre 10 y 20 años

Una conclusión fundamental del estudio es que la recuperación ambiental requiere tiempo: restaurar un recurso que la naturaleza tarda siglos en formar no es una tarea que pueda resolverse de un día para otro.

«La mayor disminución de la superficie erosionada se produjo años antes de la mayor reducción del volumen de erosión, lo que indica un desfase entre la intervención y su pleno efecto», explica Yang.

«A nivel nacional, los resultados significativos suelen requerir entre 10 y 20 años de trabajo sostenido», alerta el experto. Pese a los avances registrados, los investigadores advierten de que todavía queda lo más difícil.

Entornos áridos

«Gran parte de la erosión no resuelta en China se concentra en entornos áridos, de gran altitud y, en general, frágiles, donde la restauración es técnicamente compleja», remarca el autor principal, que también apunta a la existencia de «intereses contrapuestos entre gobiernos, agricultores, empresas y la ciudadanía» que complican la implementación.

Para superar estos retos, será necesario mantener el compromiso a largo plazo y combinarlo con estrategias adaptadas a las condiciones ecológicas y sociales locales. «El seguimiento del progreso y la adaptación de las políticas son tan importantes como la puesta en marcha de los proyectos», añade Yang.

Todos estos aprendizajes pueden resultar de gran utilidad en otros muchos lugares del mundo. «Otros países pueden extraer valiosas lecciones para diseñar programas de conservación del suelo más resilientes, inclusivos y adaptados al contexto. También pueden reconocer la importancia de la gestión adaptativa al abordar los desafíos ambientales emergentes», se asegura en el paper.