España continúa el camino hacia la electrificación con un aumento de la instalación de cargadores para coches eléctricos. Los puntos de recarga de acceso público han experimentado un incremento del 10% en comparación con el trimestre del año anterior, hasta superar las 35.000 instalaciones, lo que supone cerca de 3.300 puntos más. Un número insuficiente, ya que supone la mitad de los cargadores para coches eléctricos prometidos por el Gobierno de Pedro Sánchez a Bruselas.

Así lo han señalado fuentes del sector de la automoción, en conversaciones con este diario, que han señalado que «España tan sólo ha instalado la mitad de los cargadores prometidos a Bruselas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), con, aproximadamente, unos 35.000 cargadores de acceso público para coches 100% eléctricos repartidos por la red de carreteras cuando debería haber más de 65.000 puntos». «Unos datos que evidencian el retraso con el que se está acometiendo la transición hacia la electrificación en el mercado», añaden.

Cargadores que no funcionan

El funcionamiento de la infraestructura de recarga del coche eléctrico es otro de los puntos a trabajar. La red de puntos de recarga española sería mucho más extensa de no ser por estos puestos que ahora no están operativos, ya sea porque no están en buen estado, no funcionan de forma correcta o que directamente no se han conectado a la red de distribución eléctrica por motivos burocráticos.

Según los datos extraídos del último Barómetro de la Electromovilidad publicado por Anfac, correspondiente al segundo trimestre de 2024, los puntos de recarga instalados no operativos han registrado un incremento del 6% en comparación con el mismo periodo del año anterior, pasando de 8.645 a 9.145 instalaciones a cierre de junio de 2024. Unas cifras que supone un 20% del total de los postes instalados y, de funcionar, elevarían la red de carga de acceso público en España a 44.843 unidades.

Este estudio de la patronal de los fabricantes de coches muestra que España no varía su posición en el ranking europeo con respecto a la edición anterior en recarga, con una puntuación de 8,7. Sólo por detrás de nuestro país encontramos a Italia (8,6), República Checa (6,1) y Hungría (4,1). Por su parte, la media europea crece dos puntos durante estos tres meses, situándose en 18 puntos.

Ventas del coche eléctrico

Desde la asociación recuerdan que las ventas de turismos electrificados necesitan reactivarse si España quiere cumplir sus objetivos de reducción de emisiones. La cuota de mercado de este tipo de turismos se situó en agosto de 2024 en 10,9% con un descenso del 18,6% en sus ventas.

En este sentido, el director general de ANFAC, José López-Tafall, ha recordado que «esperamos que se anime el mercado en el último cuatrimestre con la renovación de los fondos del Plan Moves III y la continuidad de la deducción fiscal del 15% en el IRPF de 3.000 euros por la compra de un coche eléctrico hasta final de año. Estamos en el mejor momento para comprar un vehículo de este tipo en lo que ayudas se refiere».

López-Tafall, por otra parte, también ha insistido en que «es necesario dar un mensaje al ciudadano de estabilidad en las ayudas. Hoy ni siquiera sabemos si en 2025 va a haber un plan Moves».