Tras años alejada de la competición, Ruth Beitia se ha vuelto a colgar un dorsal de la mano de Hyundai. La mejor atleta de la historia de España, con dos medallas de oro olímpicas en su palmarés, ha corrido la Media Maratón de Málaga, sumando un nuevo reto a su larga trayectoria profesional al completar los 21,096 kilómetros en menos de dos horas.

Una meta que cruzó de la mano del también medallista olímpico Fermín Cacho, que acompañó a la cántabra durante la prueba, en la que, ambos, mostraron la pasión que les une por el deporte después de años en la competición. Una prueba en la que este diario tuvo la oportunidad de participar y compartir zancada con dos leyendas del deporte español.

Se trata de la segunda vez que la embajadora de Hyundai se atreve con esta distancia en asfalto después de completar la Media Maratón de Valencia de 2023 en 2h00:01. Una marca similar que llevó a la ex atleta a lo más alto con el salto de altura de 2m01, que todos tenemos grabado en la memoria, y que ha logrado mejorar en la capital de la Costa del Sol con un tiempo real de 1h54:07.

OKDIARIO, entrevista a Ruth Beitia, tras la Media Maratón de Málaga de 2023 para conocer cuáles son los retos a los que se enfrenta la ex atleta cántabra, que continúa vinculada al mundo del atletismo en su día a día como responsable de protocolo y relaciones institucionales de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

Pregunta: ¿Qué significa para ti ser medallista olímpica?

Respuesta: Es el sueño hecho realidad, sobre todo, porque llegó tarde. Llegó con 37 años, justo cuando ya me estaba retirando y tener la oportunidad de volver a los Juegos Olímpicos y conseguir el oro es lo máximo. Además, luego gane otra medalla. Una sensación increíble, una sensación espectacular, yo creo que esa medalla es lo que el atletismo me ha dado como deportista.

P: ¿Echas de menos competir?

R: Yo creo que sería muy egoísta, por mi parte tener esa sensación de decir, quiero seguir compitiendo, quiero seguir siendo la deportista que era. El día que tome esta decisión fue al 100%, aunque sabiendo que el atletismo va a seguir siendo mi pasión siempre y más ahora que estoy afrontando nuevos retos como el que me ha dado Hyundai.

Correr, ponerme un dorsal y volver a sentirme atleta, para mí, es una sensación increíble y, sobre todo, volver a vivir esos nervios previos a una carrera, sentir que hay un campeonato, que hay una carrera, que hay una ilusión por volver a calzarme en este caso las zapatillas para correr.

P: Te recojo el testigo de este reto que te ha propuesto Hyundai, ¿por qué aceptaste apuntarte a una media maratón?

R: Yo empecé a correr de pequeña, desde los seis hasta los once años. Edad en la que mi entrenador me cogió de la mano para enseñarme todas las disciplinas del atletismo. Y al final, cuando me preguntan por qué elegí el salto de altura, siempre digo que el salto de altura me eligió a mí porque era la prueba en la que más destaqué.

Desde entonces no volví a correr. De hecho, cuando me dijeron una media maratón yo decía, por favor, esto es algo exagerado. La sensación de decir son 21 kilómetros es muchísimo. ¿No? Nunca he hecho más de una serie de 300 metros en pretemporada o 15 minutos de rodaje y, también, en pretemporada, dando una vuelta a la pista y ya.

Ese testigo que me lanzó Hyundai fue para mí, como un salvavidas, para volver a coger esa ilusión, por volver a competir entre comillas. No me lo tomo como una competición, sino que me lo tomo como un reto, un reto personal, un reto de intentar seguir poniéndome a prueba a mí misma y seguir buscando esas herramientas que tengo en mi interior para dar lo mejor de mí. Pero, sobre todo, lo que más me gustó de este reto es que me hace disfrutar. Ahora, cada vez que hago una maleta, pienso en llevarme unas zapatillas, unas mallas, una camiseta para buscar un GO fit o un parque para poder correr. Me ha cambiado la vida.

P: Primero Valencia, ahora la Media Maratón de Málaga en la que has logrado bajar de las dos horas, ¿cómo te has preparado para conseguirlo?

R: Desde Hyundai tenemos un programa que se llama ‘Full Power.Full Runner’ con el que todo el mundo, independientemente de su nivel, puede empezar a entrenar con esos programas. Lo cierto es que aconsejo que vayan también de la mano de un profesional, aparte de llevar estos entrenamientos y que no se preparen a lo loco.

Muchas personas piensan: venga, voy a correr una maratón, se plantan en la línea de salida sin una preparación adecuada y es un reto que hay que hacerlo con unas buenas pautas. Este programa, el ‘Full Power.Full Runner’ de Hyundai tiene fases de iniciación, avanzadas o intermedias. Yo ya puedo decir que estoy en el nivel intermedio.

P: Enhorabuena, Ruth. Hablando del programa de Hyundai ‘Full Power.Full Runner’, ¿para una medallista olímpica y atleta profesional también hay entrenamientos complicados? ¿Hay días en los que no quieres salir a entrenar?

R: El día que dejé el deporte profesional, el deporte de élite, dije: ya me puedo permitir un día de quedarme en el sofá de mi casa viendo llover. Pero ahora, nuevamente, ha vuelto la ilusión por ir a cada entrenamiento. La verdad es que en mi cabeza no cabe saltarme un entrenamiento si está en mi programación porque llueve o porque hace calor. No cabe en mi vocabulario, no me he planteado ningún día el decir me quedo en casa.

P: ¿Cuál será tu próximo reto de Ruth Beitia?

R: Si algo aprendí del deporte es que hay que disfrutar del aquí y el ahora, disfrutar del momento. Ahora estoy disfrutando mucho, pero tenemos muchos nuevos retos pautados que están relacionados con este club de ‘Full Power.Full Runner’, que ya somos una pequeña gran familia al que la gente viene porque se lo pasa bien y también aprende nociones básicas de atletismo como hacer técnica de carrera, movilidad articular, estiramientos, prevención de lesiones, entre otros.

Mi principal reto es seguir creciendo con esta pequeña gran familia que me ha acogido con muchísimo cariño y hacer frente a todo lo que me planteen.

P: ¿Entonces, veremos a Ruth Beitia correr una maratón?

R: Por mi estatura, por mis condiciones físicas y porque, al final, todo el entrenamiento que he tenido en la base ha sido anaeróbico, creo que no recogería ese testigo de hacer una maratón. Principalmente, porque creo que, para mí, personalmente, no iba a ser saludable.