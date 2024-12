Renovar el carnet de conducir: cómo y dónde hacerlo, precios y documentación

Con el paso de los años, los conductores de nuestro país están obligados a renovar el carnet de conducir. Esta gestión, que se realizará en la Jefatura de Tráfico o en varias entidades autorizadas de forma presencial, debe hacerse para evitar sanciones innecesarias y que afecten a tu bolsillo en caso de ser ‘cazados’ por las autoridades pertinentes. Asimismo, en mayores de 65 años, este trámite indicará si están en condiciones -o no- de seguir circulando por los miles de kilómetros de las carreteras españolas.

¿Cómo y dónde renovar el carnet de conducir?

En España, la renovación del carnet de conducir es un trámite que puedes realizar en varias ubicaciones autorizadas y sigue un proceso específico. En primer lugar, hablaremos de las Jefaturas de Tráfico. Después de pasar el reconocimiento médico, podrás renovar el permiso de circulación en las oficinas de la DGT.

Por otro lado, podemos acudir a centros de reconocimiento autorizados, donde te realizarán el estudio médico y todas aquellas actividades que indiquen que sigues apto para la conducción. Por último, también podremos hacerlo a través de la Sede Electrónica de la Dirección General de Tráfico. Eso sí, deberás cumplir con una serie de requisitos para hacerlo de forma telemática, además de añadir previamente los resultados del informe de aptitud psicofísica.

¿Qué necesitas para pasar el reconocimiento?

Pasar el reconocimiento médico: el examen evalúa tu visión, audición, reflejos y estado general para asegurar que estás en condiciones de conducir. Documentación necesaria: tu documento de identificación oficial, es decir, el DNI o pasaporte, permiso de circulación y el certificado médico favorable emitido por un centro de reconocimiento de conductores autorizado. Pago de las tasas correspondientes: se debe abonar una tasa para realizar la renovación. Puedes consultar el importe en la página de la DGT y pagarla en línea, en entidades bancarias o en la propia oficina de Tráfico.

¿Se puede renovar el carnet de conducir sin ir a Tráfico?

Tal y como hemos indicado líneas atrás, sí, se puede renovar el carnet de conducir sin acudir presencialmente a la oficina de Tráfico. Eso sí, deberás seguir una serie de recomendaciones y cumplir con unos requisitos obligatorios, de lo contrario, tendrás que acudir de forma presencial. A continuación, os detallaremos los pasos a seguir para realizar el proceso de forma correcta y segura.

Accede a la Sede Electrónica de la DGT con tu certificado digital, Cl@ve o método de autenticación compatible.

de la DGT con tu certificado digital, Cl@ve o método de autenticación compatible. Asegúrate de haber realizado el reconocimiento médico y añadir el documento en la web.

y añadir el documento en la web. Completa el proceso de pago de tasas y confirma tu solicitud, rellenando previamente los datos solicitados por la Dirección General de Tráfico.

¿Cuánto tiempo puedes estar sin renovar el carnet de conducir?

Si tu carnet de conducir ha caducado, no puedes ‘coger el volante’ legalmente hasta que lo renueves, de lo contrario podrías enfrentarte a diferentes consecuencias legales, es decir, no existe un tiempo máximo para renovarlo: una vez caducado… no puedes conducir, así de simple. Esto significa que, legalmente, puedes estar con el permiso caducado, pero si te detienen puedes ser multado y tu carnet puede ser considerado no válido.

Consecuencias

Multas económicas: las sanciones económicas por conducir con el carnet caducado suelen ser de 200 euros, sin pérdida de puntos. Problemas en caso de accidente: si tienes un accidente al volante y tu carnet está caducado, tu seguro puede no cubrir los daños, por lo que te afectaría, además, de forma económica. Posibles problemas legales: conducir sin un carnet válido o caducado se considera una infracción administrativa y puede generar más complicaciones legales.

La recomendación para evitar este tipo de escenario sería planificar tu renovación con mucho tiempo de antelación (puedes hacerlo hasta 3 meses antes) y, si tienes más de 65 años, es aconsejable mantener tus revisiones médicas al día para que no influya en la renovación.

Cuánto cuesta renovar el carnet de conducir

El precio de renovar el carnet de conducir, lógicamente, dependerá de varios factores, pero, generalmente, incluye la tasa que debes pagar a la Dirección General de Tráfico y los costes del reconocimiento médico. En condiciones normales, la renovación de los permisos para coche o moto tiene un precio de 33,50 euros, mientras que los profesionales deberán abonar casi el doble, es decir, unos 61,60 euros.

Asimismo, antes de coger cita para renovar el permiso de circulación, deberás pasar un reconocimiento médico en un centro autorizado. Este examen es necesario para confirmar que tienes las aptitudes psicofísicas para conducir y el coste oscila entre los 35 y 50 euros, dependiendo de la zona en cuestión. El precio total de la renovación rondaría los 70 u 80 euros.

Renovar el carnet de conducir para mayores de 65 años

Las personas mayores de 65 años deben renovar el carnet de conducir cada 5 años, en lugar de cada 10 como ocurre con los conductores más jóvenes. Esto se debe a que, con el paso del tiempo, es más común que puedan aparecer problemas médicos o pérdida en las capacidades físicas necesarias para conducir. A partir de ahí, el proceso es prácticamente igual que el resto, es decir, lo puedes hacer acudiendo presencialmente a Jefatura, de forma online o en centros autorizados. Las tasas tendrán el mismo coste.