Pensada para desplazamientos por ciudad y periferia, el Peugeot Pulsion es, ante todo, un león cómodo y tranquilo. La firma francesa quiere seguir dando saltos en la nueva era de la automoción y tener presencia en el mercado de esta categoría y para eso ha decidido renovar a uno de sus modelos estrella. Por ello, hemos realizado una prueba como ya hicimos con el Peugeot Metrópolis y hemos visto que han mejorado su parte mecánica y tecnológica, lo que ha conseguido que pase la Euro 5 y además, esas mejoras también se han visto reflejadas en su chasis y equipamiento.

Dócil por dentro, agresivo por fuera

Sigue la estela en el diseño de otros modelos de la marca, llevando líneas más agresivas en sus faros LED y con tecnología de vanguardia. Tiene tres acabados posibles: el Allure, el Active y por último el GT. Estos dos últimos son los que más equipación tienen y a nosotros, en concreto nos han prestado la versión GT.

La versión GT del Peugeot Pulsion cuenta con un aspecto más deportivo, líneas amarillas y la bandera francesa de la marca en los laterales. Además de una parrilla de cuadros delantera con luces DRL en forma de colmillos felinos y las tres ‘garras’ traseras que llevan el sello del diseño de Peugeot Automóviles.

También lleva un parabrisas corto y uno de los elementos que más nos han gustado con diferencia: su manillar tipo naked. Este tipo de manillar le aporta a la moto una amplitud de giro mucho más grande de lo habitual, lo que le otorga una comodidad tremenda en espacios reducidos o si en ciudad toca moverse entre coches en un semáforo, por ejemplo.

Cabe mencionar que a pesar de que su suelo no sea plano completamente, es muy cómodo para montarse y desmontarse de la moto. Junto a ello también tiene unas plataformas metálicas que también sirven para apoyar las plantas de los pies durante la conducción.

El maletero es bastante amplio, teniendo capacidad para guardar un casco integral y uno jet. Y también dispone de arranque sin llave para mayor comodidad y una pequeña guantera con un puerto usb.

Dimensiones y características técnicas

Tras probar el Peugeot Pulsion, se puede ver que está hecho para cualquier tipo de persona. Su comodidad y capacidades le otorgan una gran versatilidad para todos los públicos, además de estar pensado para cualquiera que tenga el carnet de coche, ya que no es necesario tener el carnet de moto para usarla por encontrarse en la categoría de 125cc desarrollando 14,4 cv y un par de 12,4 Nm para una potencia máxima de 10,6 kW a 8800 rpm.

Su asiento tiene una altura de 790 mm, lo que hace que sea fácil sentarse y poder mantener el equilibrio encima de él llegando al suelo de manera sencilla. Y por supuesto, su peso de 170 Kg consigue que a pesar de no ser la menos pesada entre sus competidoras, tenga una sensación de ligereza brutal.

Esto hace que cuando la muevas en parado se agradezca su peso y sobre todo, una de sus mejores características: el manillar. Aporta un rango de giro fabuloso para moverla y una comodidad extrema como te hemos dicho anteriormente.

Si nos fijamos en las suspensiones, estas combinan una horquilla delantera de 37 mm y doble amortiguador trasero con el que se hace muy cómodo el paso por baches o zonas que no estén en sus mejores condiciones, primando en todo momento la comodidad en la conducción.

Podemos ver que en la rueda delantera lleva un disco de freno de 260 mm con pinza de doble pistón y en el tren trasero un disco simple. Además, incluye ABS y SBC con un detalle positivo y es que los warnings se encienden automáticamente en caso de frenada de emergencia.

En cuanto al cuadro de mandos, en el modelo GT que nos han prestado, combina dos marcadores analógicos (uno para el cuenta kilómetros y otro para el cuenta revoluciones) y una pantalla digital en el medio donde podrás ver varios datos como la gasolina, la temperatura de la moto, consumo, velocidad, voltaje de la batería, fecha y hora entre otros.

En las versiones GT y Allure, el panel de instrumentos i-Connect ofrece una navegación instintiva con parámetros como la navegación GPS paso a paso, la notificación de contactos o números de teléfono de llamadas entrantes o la visualización de SMS. Por último, mencionar que para aquellos que realizan trayectos urbanos o interurbanos más largos, tendrán su conexión asegurada gracias al puerto USB que incorpora en una pequeña guantera en el lado izquierdo de la moto.

Experiencia de uso

Las sensaciones desde el primero momento son claras: una moto muy cómoda cuya aceleración es progresiva y lineal, lo que la hace perfecta para personas que no tengan mucha experiencia y quieran coger confianza encima de las dos ruedas. Eso a la vez puede ser algo que no termine de convencer a alguien que tenga más experiencia, ya que tarda unos segundos desde que das gas hasta que acelera y ese retardo puede no gustar a ese perfil de conductor.

Su velocidad máxima es de 110 Km/h con una aceleración aceptable, aunque en ocasiones se puede ver un poco mermada llevando a una persona de paquete o con cambios de inclinación, donde le cuesta un poco recuperar.

Por otro lado, su consumo está optimizado al máximo, siendo este 2,7 litros a los 100 km con un depósito de 11 litros y una autonomía de 400 km sobre el papel, que se agradecerá enormemente a la hora de moverse por la ciudad y alrededores.

Con todas estas características encima de la mesa puedes ver enseguida lo ágil que es su chasis y su firmeza/estabilidad. Esta estabilidad no solo se mantiene a la hora de circular sino también en la frenada, ya que el uso del freno trasero es importante no solo para mantener la moto lo más estable posible sino porque se tendrá que combinar a menudo, más de la cuenta, con el freno delantero porque le falta un poco de mordiente en la frenada salvo que se apriete la maneta mucho.

Conclusiones finales

Peugeot quiere hacerse un hueco entre las grandes marcas que dominan ahora mismo el mercado que principalmente es japonés. Este segmento en su categoría GT que está en auge puede ser una muy buena oportunidad para meter el Pulsion 125 dentro de la competencia, ya que tiene características para hacerse notar como su estética moderna y deportiva, unos muy buenos acabados de calidad y un uso muy cómodo, fácil y sencillo para cualquier tipo de persona.

Veremos si la estrategia del león da resultado y lo vemos a menudo por las calles de nuestra ciudad.