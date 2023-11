Mazda compensa su huella de carbono en los bosques de Soria

Al igual que otras marcas automovilísticas, Mazda continúa trabajando por lograr el objetivo de cero emisiones. A la puesta en marcha de un plan de reducción de consumo energético, y la introducción de vehículos de bajas emisiones, le une además ahora un ambicioso proyecto de compensación de huella de carbono que ha presentado esta semana, en Soria, junto a la Fundación Cesefor, experta en la gestión forestal sostenible y la conservación de los ecosistemas.

La iniciativa constará, según ha explicado el presidente de Mazda España, José María Terol, en una rueda de prensa ofrecida junto al director de Cesefor, Pablo Sabín, en «recuperar terreno degradado con la plantación de seis hectáreas de masa forestal, a partir de otoño de 2024, en la zona San Pedro Manrique».

Una plantación que servirá para reducir emisiones de carbono (se calcula que aproximadamente una hectárea de bosque absorbe hasta cinco toneladas de CO2), y que a su vez contribuirá positivamente al entorno gracias a la gestión forestal sostenible.

La apuesta de Mazda por el Modelo Soria

Mazda ha elegido a Cesefor por su experiencia en iniciativas emblemáticas en materia de absorción de carbono atmosférico, y por su modelo de trabajo a la hora de preservar y fomentar la biodiversidad, conservar especies autóctonas, creando al mismo tiempo, oportunidades de empleo en comunidades locales.

Unos precedentes que les avalan y que Mazda ha decidido aprovechar para poner en marcha este proyecto de restauración forestal que contribuirá a la consolidación del llamado Modelo Soria, un ejemplo de gestión del entorno natural, cooperación y consenso social.

Este singular modelo está basado en tres ejes principales: la gestión forestal sostenible, la cooperación entre todos los agentes involucrados en esa gestión, y el consenso social, que defiende y pone en valor el vínculo entre el entorno y sus habitantes, implicados en la gestión de los recursos.

Este proyecto de absorción de carbono atmosférico que Cesefor va a liderar para Mazda contará con dispositivos tecnológicos de sensores para monitorizar, en tiempo real, el proceso de mejora del espacio, lo que permitirá tomar las medidas más adecuadas en cada momento, para garantizar el éxito de este proyecto.

La hoja de ruta de Mazda para reducir su huella de carbono

Mazda pretende descarbonizar sus procesos de fabricación en tres pasos: aumentando la eficiencia de sus plantas de fabricación, utilizando energías renovables y generando de combustibles neutros en carbono.

La japonesa quiere llegar a la neutralidad de carbono para el año 2050, con una etapa intermedia de cero huella en todas las fábricas y oficinas en 2035, adelantándose en el caso de España al periodo 2023-2028 con un plan de compensación.

Para lograr estos objetivos, Mazda España se guía por el ambicioso concepto de eficiencia energética «del pozo a la rueda» (well to wheel), que no consiste sólo en conseguir las cero emisiones en la fabricación de los vehículos, sino también en calcular los efectos de la extracción de materias primas para tal fin, su procesamiento y la compensación de la energía que vaya a consumir el automóvil a lo largo su vida útil, incluyendo su reciclaje final.