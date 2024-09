Kia y EDP inauguran el primer cargador ultrarrápido de la red de carga del fabricante automovilístico en España. Una instalación de 350 kW que lleva cerca de dos años montada en el concesionario que tiene la marca en San Sebastián de los Reyes, pero de la que los usuarios no podían hacer uso hasta la fecha, ya que el cargador no contaba con los permisos necesarios para su funcionamiento. Este ejemplo evidencia el impacto de la burocracia en la electrificación para el mercado español, con casi 10.000 puntos de recarga instalados que no funcionan. Esto es un 30% del total.

Este cargador de 350kW forma parte de la red de carga de Kia, en la que los usuarios de vehículos eléctricos pueden recargar su vehículo de forma fácil y rápida, durante las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Se trata del primero de una red de más de 40 puntos de recarga ultrarrápida con cargadores de 350 y 150kW que Kia y EDP instalarán en los principales concesionarios de la firma surcoreana en el mercado español.

Con esta red, la marca busca impulsar la compra de vehículos electrificados y eliminar algunas de las principales incertidumbres que tienen los clientes a la hora de decantarse por un coche con motor de combustión o propulsado por electricidad. Un compromiso anunciado en el Automobile de Barcelona del año 2021, que no se ha hecho realidad hasta tres años después por las barreras burocráticas a la instalación de puntos de recarga que continúan lastrando el desarrollo del coche eléctrico en España.

«La infraestructura de carga es una de las principales causas que hacen dudar a algunos usuarios a la hora de apostar por un vehículo eléctrico o un híbrido enchufable frente a un modelo con motores de combustión. Con el apoyo y gran capilaridad de nuestra red de concesionarios, Kia y EDP están creando una de las redes de carga más rápidas y eficaces de España. Este cargador de 350 kW ofrece una potencia de carga disponible y permite tiempos de recarga muy cortos», ha explicado Eduardo Dívar, director general de Kia España.

Cargador ultrarrápido de 350 kW

El nuevo cargador ultrarrápido de 350 kW de la red de Kia permite recargar del 10% al 80% la batería de un Kia EV6 o un EV9 en menos de 18 minutos, así como conseguir una autonomía de 100 kilómetros en menos de 4,5 minutos. La gran potencia de carga de 800V de estos modelos permiten estos tiempos de récord, que aumentan hasta los 30 minutos en los otros dos modelos eléctricos de la gama Kia, como es el caso del e-Niroo o del nuevo EV3.

Todos los puntos de esta red se integrarán dentro de la plataforma Kia Charge, y en la plataforma Move On de EDP; y se suman a los más de 800.000 puntos públicos disponibles en 29 países de Europa. Este cuenta con un precio de 0,42 euros si pagas con la tarjeta de Kia Charge Advanced -que cuenta con una cuota mensual de 10 euros- o 0,58 euros en caso de que lo hagas a través de la aplicación de la energética.

Puntos de recarga

España continúa el camino hacia la electrificación, Los puntos de recarga de acceso público han aumentado un 10% con respecto al trimestre anterior, hasta los 35.698 puntos, lo que supone 3.276 puntos más, según los datos extraídos del último Barómetro de la Electromovilidad publicado por Anfac. No obstante, los puntos instalados no operativos experimentan un aumento del 5,8%, pasando de 8.645 a 9.145. Si estos funcionaran, elevarían la red de carga de acceso público a 44.843, cumpliendo casi el objetivo de 2023.

La patronal apuesta por el establecimiento de una serie de herramientas de colaboración público-privada que faciliten un despliegue de la red de puntos de carga en capilaridad, cantidad y calidad, como la creación de un Centro Estatal gestionado por el Ministerio de Transportes que esté al cargo de supervisar, coordinar y garantizar el desarrollo de esta red nacional.