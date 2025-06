KIA EV3, el SUV eléctrico que marca el ritmo del futuro sobre ruedas

El KIA EV3 está arrasando. De hecho, es el SUV eléctrico más vendido del mercado, por delante de otros modelos, como el Tesla Model o el Renault 5 E-Tech. Pero, ¿por qué está conquistando a tantísimos conductores? Las razones son diversas, ya que cada usuario busca cosas distintas cuando se compra un coche, pero lo cierto es que conquista porque el Kia EV3 es eléctrico, accesible y familiar: una combinación única que lo convierte en uno de los más vendidos en España. A eso debemos sumar, además, que este nuevo modelo tiene una autonomía de 773 kilómetros, que es uno de los aspectos más valorados por los conductores cuando están en plena elección de compra.

De manera progresiva, el mercado de los vehículos eléctricos está tomando fuerza y forma. En mayo hubo un importante registro de las ventas, de hecho, el pasado mes se matricularon más de 23.500 unidades, entre vehículos eléctricos puros e híbridos enchufables, lo que representa el 17% del mercado total, según datos de ANFAC.

El impulso más importante ha venido de la mano de los turismos electrificados, más de 21.000 unidades matriculadas, un 180% más que un año antes. Dentro de estas ventas, los eléctricos puros crecieron un 104%, hasta las 8.965 unidades. Por último, mirando el acumulado anual, las ventas de turismos electrificados suman 77.562 unidades, un incremento de casi el 72%%.

Los 100% eléctricos ganan enteros

Ante estas cifras, podemos afirmar que el mercado de los 100% eléctricos ganan enteros, aunque aún hay terreno por conquistar, sobre todo cuando nos referimos a las ayudas para la compra de esta modalidad cero contaminante, como el Plan Moves, el cual debería simplificarse desde el punto de vista burocrático y comunicativo. Así como una apuesta sería por la inversión pública en espacios de recarga eléctrica, un hecho que pondría las cosas muchos más fáciles a todos: al usuario, al planeta, al mercado y a las compañías automovilísticas.

Por modelos, según datos también de ANFAC, los eléctricos más vendidos en nuestro país en mayo han sido: el Citroën C3, el Tesla Model y el KIA EV3, con 512 unidades matriculadas, siempre en el top tres de ventas de eléctricos desde que irrumpió en el mercado.

El mejor coche eléctrico calidad-precio

Y es que el KIA V3 es uno de los modelos más aplaudidos, al ser una propuesta equilibrada y realista para el consumidor medio, ya que cumple con los básicos que pide cualquier conductor. Es un SUV eléctrico con un precio muy competitivo, pero es que, además, tiene un diseño rompedor y moderno, con altas prestaciones tecnológicas, y grandes espacios para viajes confortables, tanto en familia como en pareja o con amigos. Y, claro, 773 kilómetros de autonomía, una cifra, de momento, imbatible por sus competidores del mismo segmento.

Es de una gran versatilidad, lo que también le diferencia frente a otros modelos de eléctricos, como el Citroën C3, que cuenta con un espacio interior más reducido que el KIA EV3 o una autonomía algo menor. Es un coche, podemos decir, que puede ser perfectamente el modelo con el que los conductores pueden estrenarse en el mundo de los eléctricos, independientemente del modo de vida que se lleve.

El KIA EV3 presenta un precio muy atractivo: se puede adquirir desde los 22.910 euros, ofreciendo la propia casa soluciones de financiación, a través de Flexiplan, Kia Renting o Kia Kredit. Este modelo, además, también se ve beneficiado del nuevo Plan Moves III, las ayudas gubernamentales para comprar eléctricos y promover la movilidad sostenible. Por tanto, es un eléctrico al que ya no hay que llegar con miedo al precio final, ya que estás subvenciones lo reducen.

El éxito viene por ofrecer, a un precio que está por debajo de la barrera psicológica que tenían muchos potenciales compradores del KIA EV3 –especialmente con Plan MOVES–, un coche muy práctico, con un tamaño que vale como único coche dentro de la familia, con un diseño vanguardista, con lo último en tecnología de abordo (por ejemplo, asistencia de voz con IA integrada), y con autonomías que facilitan incluso trayectos más largos sin agobios.

Mucho más que un urbano

Es un SUV eléctrico que no es sólo para movernos por la ciudad, aunque estemos acostumbrados a escuchar que los eléctricos tienen la obligación de ser urbanos, debido a su electrificación 100%.

Con este KIA EV3, de gran capacidad, podemos irnos tranquilamente de viaje por su funcionalidad y su autonomía de 773 km, como ya hemos apuntado. Este último aspecto es algo que nos permite, entre otras cosas, irnos de escapada con nuestro SUV eléctrico y no sentir esa intranquilidad de pensar: ‘Llegaré o no llegaré con esta batería’. Pues con el KIA EV3, llegarás. Gracias a su carga ultrarrápida, las recargas no nos van a detener, ya que la carga rápida y eficaz del 10 al 80% se logra en aproximadamente 31 minutos.

Con respecto al diseño, el KIA EV3 está basado en la filosofía de diseño de KIA Opposites United. Un exterior de líneas hipermodernas, divertido y cosmopolita, y un interior espacioso y minimalista, y detalles que cuidan la comodidad. Tiene una consola deslizante, los asientos ergonómicos y soluciones inteligentes de almacenamiento.

Rendimiento impresionante

El maletero es líder en su categoría. Además de un habitáculo generoso, cuenta con una impresionante capacidad de 460 litros de equipaje, así como 25 litros de práctico almacenamiento en el maletero delantero. Puedes transportar todo lo que quieras, porque hay espacio y mucha flexibilidad.

Encierra también un rendimiento impresionante del frenado y la dirección, así como un habitáculo silencioso incluso a alta velocidad y acogedor, gracias a una cálida iluminación ambiental personalizable. También el interior está comprometido con la sostenibilidad y tiene consciencia medioambiental, por ello, se han usado materiales como el bioplástico, plástico PCM, bio-PU, tejido de PET reciclado, alfombrillas de redes de pesca de PET recicladas, biopinturas, hilos PET reciclados, o fieltro de PET, etc.

En definitiva, el Kia EV3 es el mejor coche eléctrico calidad-precio por su autonomía, equipamiento y precio accesible. Teniendo en cuenta, además, que el modelo EV3 no es una quimera ni algo improvisado, sino fruto del trabajo serio y preciso, parte de una gama sólida que incluye el KIA EV6 o el KIA EV9.