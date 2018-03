La afición a las motos de campo es una de las más extendidas entre aquellos que tienen en las dos ruedas una de las razones de su existencia. Eso sí, tener una moto de enduro requiere una serie de cuidados para que ésta funcione siempre a la perfección, y es que a pesar de su resistencia hay detalles que conviene no perder de vista para no sufrir problemas inesperados.

La limpieza, fundamental

Una vez acabes de disfrutar de tu moto de enduro, es fundamental dedicar el tiempo que sea necesario a la limpieza de la misma. Retirar el barro que se queda pegado a nuestra montura evitará que éste acabe colándose donde no debe, lo que podría derivar en un problema mecánico.

Los filtros, con más atención si cabe

Al igual que sucede con los coches todoterreno, las motos de enduro son sometidas a las condiciones de mayor suciedad que se pueden dar, de tal manera que la revisión de los diferentes filtros que equipes se vuelve más importante que nunca. La suciedad que puedan tener o, directamente, la obstrucción de alguno de ellos puede ser fatal.

La cadena, siempre engrasada

El barro y el polvo que seguro caerá sobre la cadena de tu moto de enduro hace que sea fundamental tener una vigilancia extrema sobre ella. Lávala a conciencia cuando acabes de montar, dejándola posteriormente engrasada. Esta lubrificación hará que la vida de la cadena se extienda lo más posible, evitando el quedarnos tirados en plena faena.

El aceite hay que cambiarlo con cierta frecuencia

El aceite del motor de una moto de enduro también tiende a ensuciarse más que el de una que se le de un uso urbano. De esta forma, debes cambiarlo más a menudo de lo habitual para asegurarte que la lubrificación del motor es siempre perfecta. De lo contrario las consecuencias pueden ser fatales.

Prudencia cuando montes

No dudamos de que seas un ‘rider’ con muchas aptitudes, pero aún así la prudencia ha de ser una de tus principales compañeras. Por ejemplo, si te encuentras con un paso de agua, mejor que te bajes de la moto y lo hagas andando, ya que no ves lo que hay debajo. Es más, de ser demasiado profundo puede ser que el agua cause estragos en la moto. Y no olvides que pasarte de listo ante cualquier dificultad orográfica puede acabar con tus huesos en el suelo y con la moto destrozada.