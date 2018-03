¿Por qué mi moto se apaga cuando voy en marcha?

Conducir una moto requiere una atención mecánica incluso mayor que la de un coche. Y no porque sean más delicadas, que no lo son, sino porque cualquier fallo puede derivar un accidente en el que nosotros somos lo primeros que se van a llevar un golpe, al contrario de lo que sucede sobre cuatro ruedas, donde vamos algo más protegidos. Una de las cosas más peligrosas que nos puede pasar es que la moto se apague en marcha ¿Sabes por qué puede ocurrir? Te damos las cinco causas más comunes.

La bobina

Uno de los motivos más comunes por los que se puede apagar tu moto en macha es por el cable de la bobina que va a la bujía. Si esta conexión está floja o el cable defectuoso por alguna razón, puede que la motocicleta deje de funcionar sin más una vez que la hayamos puesto en marcha.

La batería

Si la batería de la moto está en mal estado o es defectuosa puede llegar a hacer que ésta se pare en marcha. Incluso aunque sea nueva, la batería puede dar problemas. Por ejemplo, un simple borne mal colocado puede ser el detonante de una parada imprevista.

La carburación

Una carburación incorrecta de la moto provocará que el combustible no llegue como debe al motor, provocando un continuo ahogamiento del mismo que derivará en una parada. Este tipo de fallo no suele ser súbito, sino que notarás anomalías en el funcionamiento de la mecánica antes de la parada. Lo normal es que con limpiar el carburador todo vuelva a su ser.

La pata de cabra

Tanto la pata de cabra como el caballete de la moto pueden ser los causantes de una parada del motor de la moto. Y no por ellos como tal, sino más bien por el interruptor de los mismos, que si no funciona de forma correcta o no se pulsa, provocará una detención en el momento que te dispongas a embragar.

En cualquier caso, si tu moto se te ha apagado en marcha y no eres capaz de encontrar la solución, lo mejor que puedes hacer es llevarla al taller a que manos expertas la revisen. Como decíamos al principio, llevar una moto en buenas condiciones es absolutamente fundamental para que puedas circular con ella con seguridad.