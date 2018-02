Nuevo SsangYong Rexton 2018: ¿Alguien da más por menos?

El buque insignia de SsangYong, el Rexton, se renueva con todas las de la ley dejando una cosa muy clara. La marca asiática ya puede presumir sin concesiones de tener unos niveles de calidad propios del gusto europeo. Solamente con subirte al 4×4 te das cuenta del paso adelante que se ha dado de unos años a esta parte. La calidad, tanto percibida como real, es una constante, especialmente en los acabados más altos del vehículo, así como los diferentes detalles tecnológicos, como por ejemplo la pantalla de 7 pulgadas del cuadro de mandos, que personalmente me ha encantado.

Pero vamos por partes. Lo primero que vemos del SsangYong Rexton, obviamente, es su remozado exterior, en cuyo diseño aerodinámico -que no en el diseño- ha puesto su firma Pininfarina. Estamos ante un todocamino más largo y ancho que el anterior, anunciando unas cotas de 4,85 y 1,96 metros respectivamente, mientras que la altura disminuye hasta los 1,82 metros. El resultado, además de una rebaja del centro de calidad, es una imagen con más aplomo que se agradece, y que luce más si cabe gracias a haber incorporado el mismo lenguaje de diseño que hemos visto en las últimas renovaciones de la marca.

Hablábamos antes del interior. Pues bien, es momento de volver a él porque es donde más miga encontramos. Además del asunto de la calidad del que antes hablábamos, otro de los puntos muy a tener en cuenta con el nuevo Rexton es la cantidad de espacio disponible tanto en la primera como en la segunda fila de asientos. Cinco adultos podrán viajar sin ningún tipo de incomodidades, ya sea en la versión de cinco plazas o en la de siete. Incluso los de detrás del piloto y el copiloto podrán disfrutar de comodidades como la calefacción en el propio asiento o la posibilidad de reclinarlos 17,5º, lo que da mucho juego de cara a descansar en viajes largos. Todo esto es posible, en parte, por un aumento de la batalla del coche, que ahora es de 2,86 metros. Además, la elevada posición de los asientos nos permite una visibilidad plena sobre lo que ocurre al frente, algo especialmente útil cuando de afrontar conducción off-road se refiere.

Otro de los puntos a tener en cuenta es la capacidad del maletero del nuevo SsangYong Rexton, que con cinco plazas se sitúa en 820 litros hasta el techo. Además, si abatimos esta fila de asientos -en proporción 60/40, mientras que la tercera se abate 50/50-, esta cifra se nos va hasta unos espectaculares 1.977 litros. Ninguno de sus rivales dentro de las marcas generalistas es capaz de llegar a esto.

Nuevo SsangYong Rexton, mecánica y comportamiento

Elegir el motor del nuevo Rexton es muy sencillo, ya que la marca asiática solamente nos da una opción, muy buen ponderada ella para lo que se requiere del vehículo. Se trata del diesel de cuatro cilindros en línea e-XDI 220, que entrega una potencia de 181 CV y un par máximo de 400 Nm cuando se asocia al cambio manual de seis marchas o de 420 Nm cuando el elegido es el automático de 7 -está disponible tanto en 4×2 como en 4×4-. Éste último, por cierto, es de origen Mercedes y destaca por la suavidad de su funcionamiento.

Otro de los puntos que tendremos la posibilidad de elegir es si queremos nuestro Rexton con dos o cuatro ruedas motrices, conectables en este último caso. El sistema de tracción total, con reductora activable para casos de extrema necesidad, hace que las capacidades off-road que promete el vehículo se cumplan a rajatabla. Superficies embarradas o empedradas serán menos complicadas de superar al volante del todocamino coreano, aún equipando los neumáticos de serie. De esta manera, nos encontramos con un vehículo que se puede defender en todos y cada uno de los terrenos. Y es que, circulando con dos ruedas motrices por carretera, la estabilidad, el silencio y la ausencia de vibraciones son una constante. La versatilidad que ofrece este vehículo, que nos puede valer para nuestros traslados familiares cotidianos o para la aventura de fin de semana que se nos ocurra es uno de sus grandes fuertes. De hecho, en este último caso es importante apuntar que el Rexton tiene una capacidad de remolque que merece mención, hasta 3.000 kilogramos con freno y 750 sin él.

La seguridad, otro de los puntales del SsangYong Rexton

El SASS de SsangYong, que es su paquete de sistemas de seguridad, viene de serie en todas las versiones del Rexton, algo muy de elogiar, ya que estamos hablando de que nos llevaremos sin coste extra elementos tan interesantes como la frenada autónoma de emergencia, el avisador de colisión frontal, el avisador de cambio involuntario de carril, el reconocimiento de señales de tráfico o la alerta de tráfico trasero. Y todo ello sin dejar de lado otros como el ESP, el sistema de protección antivuelco en caso de un giro brusco a alta velocidad, los frenos ABS con distribuidor de frenada electrónico, el asistente de frenada y de salida en pendiente, control de tracción, encendido automático de las luces de emergencia en caso de frenada brusca, control de descensos para hacer off-road, control de presión de los neumáticos y hasta 9 airbags.

No todo el equipamiento del nuevo SsangYong Rexton va encaminado hacia la seguridad, y es que también hay que destacar un completo sistema multimedia compatible con Apple CarPlay y Android Auto con patanlla LCD de 8 pulgadas, 6 altavoces, cámara de visión trasera, Bluetooth y puerto USB. Carece, eso sí, de navegador, pero ¿quién lo necesita con los smartphones de hoy en día y la conectividad que ofrece el vehículo? Además, de serie encontramos otros puntos de interés como las luces diurnas, los pilotos y antinieblas con tecnología LED o el control de crucero.

SsangYong Rexton 2018, los precios

Nos queda por hablar de uno de los puntos más fuertes del nuevo SsangYong Rexton, sus precios. Una vez leído todo esto, entenderéis aquello de ¿quién da más por menos? Con tres niveles de acabo diferentes disponibles –Line, Premium y Limited-, estamos hablando de que el coste de partida de este todocamino es de 27.500 euros, empezando la variante más completa en 44.900. Pocos adversarios -por no decir ninguno- dentro de este segmento encontrarás que pidan esto por su producto. Eso sí, la mayoría juegan la baza de ser una marca con más nombre. No estaría de más que en España empezásemos a mirar los productos a comprar -coches en este caso- por su calidad, y no solo por el logotipo que luzcan. El nuevo Rexton es solo un ejemplo más de esto. Un gran ejemplo, de hecho.