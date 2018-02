La mayor imprudencia al volante del año, cazada en Valencia

Qué bien nos iría si todos fuésemos un poco más responsables al volante. Que levante la mano el que alguna vez no haya cometido alguna imprudencia. Si éstas son esporádicas, pueden llegar a entenderse en ciertos casos, que no defenderse. Pero lo que es absolutamente inadmisible es la historia que nos llega desde Valencia. Desde Paterna, concretamente. Es allí donde ha sido tomada la imagen que preside estas líneas. Y no, no es un montaje. Es un individuo que decidió que era buena idea transportar una veintena de palés sobre su furgoneta.

Si te impresiona la fotografía, tan solo tienes que buscar en alguna red social el vídeo al completo, que también existe. Fue grabado por otro usuario de la carretera, que es el que ha delatado al autor de esta imprudencia. O locura, más bien. Y es que ya sabemos que como algo así acabe en Internet, al poco tiempo lo va a saber todo el mundo, policía incluida.

El protagonista de esta inverosímil historia transportó todos los palés durante un buen número de kilómetros, atravesando tanto una carretera nacional como la N-220 como una autovía de circunvalación como la V-30. Vamos, que además de todo no fue precisamente despacio para asegurar la estabilidad de la carga, si es que eso era posible. Por suerte no hubo que lamentar ningún percance, pues los palés se mantuvieron en su sitio en todo momento, pero lo cierto es que la estabilidad tanto del vehículo como de la carga era realmente precaria.

El conductor de la furgoneta y autor de semejante imprudencia ha sido ya identificado por la Policía Local, gracias al mencionado vídeo que circula por la red. Al parecer, la multa que le puede caer es de hasta 1.000 euros. Obviamente, está tipificado así en la ley, pero a conductores así más vale que les diesen un escarmiento que fuese más allá del dinero. No se puede jugar así con la vida de todo con el que te cruces. ¡Increíble!