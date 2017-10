Así son los nuevos motores (y su precio) del Peugeot 308

El nuevo Peugeot 308 aterriza en España con energías renovadas para mantenerse como una de las grandes referencias del segmento C. Para ello, la marca del león apuesta por la tecnología como gran baza en aspectos como la conectividad y las ayudas a la conducción. Además, se incorpora una gama de motores renovada, entre los que destacan las nuevas mecánicas gasolina PureTech 130 -parte de 18.200 euros- y diesel BlueHDi 130 -desde 19.950-, a los que se une la nueva caja de cambios automática EAT8 para el motor BlueHDi 180 S&S.

Empezando por el motor gasolina PureTech 130, se aprecia una ganancia en prestaciones, con un mayor dinamismo y un menor consumo. Internamente ha sufrido una evolución profunda, para permitir una reducción de las emisiones en cualquier situación, tratándolas tanto en su origen como en el sistema de escape. Incorpora a su vez el novedoso filtro de partículas de gasolina, que reduce las emisiones de partículas, con una eficacia de filtrado que supera el 75%.

Además del aumento de las prestaciones, se reduce el consumo en un 4% frente al PureTech 130 S&S Euro 6B, gracias a la optimización de los rendimientos: ciclo con una fuerte tasa de recirculación de los gases de escape, inyección a 250 bares, reducción de los rozamientos y nuevo diseño de los turbocompresores.

Esta motorización que se estrena en el nuevo Peugeot 308 presenta una nueva caja de cambios manual de 6 velocidades, diseñada al 100% con tecnología digital. Además de un menor peso y un mayor rendimiento, es tan compacta como una de 5 marchas equivalente. Tras un trabajo de optimización en la eficacia de cada uno de los componentes, los cambios de velocidad son más flexibles y precisos.

En el apartado de los diesel, el nuevo Peugeot 308 es el primer vehículo de la marca que incorpora el nuevo motor BlueHDi 130 S&S. Como la nueva caja manual de 6 velocidades, este motor de cuatro cilindros ha sido diseñado digitalmente en su integridad.

Con prestaciones que tutean a las de motores de mayor cilindrada, este nuevo BlueHDi 130 S&S gana diez caballos respecto al BlueHDi 120 S&S al que sustituye. La potencia se mantiene a alto régimen, gracias a la nueva culata de 16 válvulas, que proporciona sensaciones de conducción similares a las de los motores de gasolina. Consume entre un 4% y un 6% menos que su antecesor gracias a la reducción de la cilindrada, a un nuevo intercambiador de alta eficacia y a un sistema de combustión inédito, cuya geometría se basa en la del Peugeot 908, victorioso en las 24 horas de Le Mans en su momento

En cuanto al motor diesel BlueHDi 180 S&S, exclusivo del nuevo Peugeot 308 GT, incorpora, como decíamos la caja de cambios automática EAT8 de nueva generación, desarrollada en colaboración con el especialista japonés Aisin. Ésta ofrece un confort de uso innegable gracias a la optimización en los cambios de par entre el motor y la caja, que reduce los saltos de régimen en cada cambio de relación. Además, el nuevo mando Shift and Park by Wire destaca por su uso sencillo e intuitivo, por una palanca eléctrica y ergonómica que no requiere esfuerzo. Las levas en el volante, de serie, permiten cambios de relación en modo manual sin perder la función automática. Desde el punto de vista de la seguridad, la función Park se activa automáticamente al apagar el motor.