Los veterinarios expertos avisan: si usas las manos para jugar con tu gato puedes «fomentar comportamientos agresivos difíciles de corregir»

Durante los primeros meses de vida de un animal es habitual visualizar un comportamiento enérgico en el mismo. Este comportamiento está marcado por una sencilla forma de juego que es morder las manos de su dueño.

Aparentemente puede parecer algo insignificante, pero en realidad esta conducta puede enseñarle que perseguir, agarrar o morder partes del cuerpo es divertido. Los veterinarios aconsejan utilizar juguetes adecuados para esta actividad, evitando que las manos y los pies sean el objetivo.

Los estímulos

Los gatos tienen un instinto cazador que se activa ante determinados estímulos como puede ser el movimiento. Por eso, utilizar las manos como juguetes puede provocar que los felinos las identifiquen como presas, favoreciendo la aparición de mordiscos y arañazos durante el juego.

Los movimientos rápidos de los dedos, las caricias excesivas o las interacciones intensas aumentan su excitación y desencadenan respuestas agresivas sobre todo en los primeros meses de vida.

Las posibles soluciones

Los especialistas recomiendan sustituir las manos por juguetes diseñados para gatos. Además, las cañas con plumas, las pelotas y los ratones de juguete permiten satisfacer su instinto de caza sin fomentar ataques hacia las personas. Otra solución sería establecer rutinas de juego que ayuden al animal a liberar energía de manera controlada.

A su vez, es importante detener la interacción cuando aparezcan mordiscos o arañazos, evitando los castigos físicos y las reacciones bruscas. Por lo tanto, la paciencia y la constancia son dos conceptos clave para poder modificar estos hábitos y garantizar el bienestar del animal.