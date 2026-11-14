César Millán, adiestrador canino (57 años): «Cuando vas a criar un niño o un perro, tu energía va a estar reflejada en él»
La última reflexión del adiestrador canino César Millán sobre la mejor forma de criar a un perro
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César Millán (Sinaloa, 27 de agosto de 1969) es uno de los adiestradores caninos más famosos del mundo y su buena relación con los animales la ha llevado a la televisión para instruir a los dueños de mascotas en lo cierto sobre la mejor forma de cuidar a su gato o perro. También cuenta con numerosas publicaciones en las que ha dejado por escrito los mejores consejos para criar de la forma correcta a un animal. Consulta en este artículo la última reflexión viral de César Millán sobre la energía que puedes transmitir a un perro y también sus mejores frases durante su vida y obra.
César Millán es el adiestrador canino más importante del mundo y que en los últimos años se ha colado en millones de hogares españoles a través de Cuatro. El encantador de perros y El líder de la manada son sus dos grandes programas de culto en los que ha enseñado a millones de personas sobre los métodos correctos para poder adiestrar a un animal. También ha sido protagonista de otros programas de televisión como César 911 o César al rescate, César 911: Asia, César Millán: Nación canina o Día de perros.
César Millán: Love My Pit Bull, César Millán: Viva Las Vegas, Mutt & Stuff y César Millán Live!
«Cuando vas a criar un niño o un perro, tu energía va a estar reflejada en él». Esta es la última reflexión viral de un César Millán que ha puesto encima de la mesa una curiosa reflexión que deben tener en cuenta todos los dueños de las mascotas: la energía positiva también quedará arraigada en el perro, al igual que puede suceder con un hijo durante su niñez. De esta manera, antes de intentar corregir a un perro, los adiestradores tendrán que aprender a controlar sus emociones y transmitir un liderazgo saludable.
Las mejores frases de César Millán
A lo largo de su vida y otra, César Millán también ha dejado en sus programas de televisión y por escrito los siguientes consejos a la hora de adiestrar a un perro. Esta es una recopilación de ellas:
- «El perro es una extensión de nosotros mismos, refleja nuestra energía».
- «La paciencia es clave en la educación de un perro».
- «El liderazgo se trata de enseñarle a tu perro que puedes hacer que las cosas sucedan».
- «A un perro es imposible mentirle sobre tu estado de ánimo».
- «Cuando se estudia a los perros en la naturaleza, se observa que, desde los lobos, pasando por los perros salvajes hasta llegar a los domésticos, se educan los unos a los otros».
- «Los humanos, al menos en la cultura occidental, tendemos a ver el mundo como un yo contra tú».
- «Al igual que los humanos, los perros son animales gregarios que florecen cuando saben cuál es su trabajo para que la manada funcione a la perfección».
- «La mayoría de los abusos perpetrados contra animales provienen del desequilibrio de nuestras propias emociones y de la energía negativa que reprimimos».
- «A lo largo de la historia, los hombres más agresivos han tendido siempre a rodearse de perros grandes y fuertes para que les hicieran parecer más poderosos».
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