César Millán, adiestrador canino (57 años): «Cuando vas a criar un niño o un perro, tu energía va a estar reflejada en él»

César Millán (Sinaloa, 27 de agosto de 1969) es uno de los adiestradores caninos más famosos del mundo y su buena relación con los animales la ha llevado a la televisión para instruir a los dueños de mascotas en lo cierto sobre la mejor forma de cuidar a su gato o perro. También cuenta con numerosas publicaciones en las que ha dejado por escrito los mejores consejos para criar de la forma correcta a un animal. Consulta en este artículo la última reflexión viral de César Millán sobre la energía que puedes transmitir a un perro y también sus mejores frases durante su vida y obra.

César Millán es el adiestrador canino más importante del mundo y que en los últimos años se ha colado en millones de hogares españoles a través de Cuatro. El encantador de perros y El líder de la manada son sus dos grandes programas de culto en los que ha enseñado a millones de personas sobre los métodos correctos para poder adiestrar a un animal. También ha sido protagonista de otros programas de televisión como César 911 o César al rescate, César 911: Asia, César Millán: Nación canina o Día de perros.

César Millán: Love My Pit Bull, César Millán: Viva Las Vegas, Mutt & Stuff y César Millán Live!

«Cuando vas a criar un niño o un perro, tu energía va a estar reflejada en él». Esta es la última reflexión viral de un César Millán que ha puesto encima de la mesa una curiosa reflexión que deben tener en cuenta todos los dueños de las mascotas: la energía positiva también quedará arraigada en el perro, al igual que puede suceder con un hijo durante su niñez. De esta manera, antes de intentar corregir a un perro, los adiestradores tendrán que aprender a controlar sus emociones y transmitir un liderazgo saludable.

Las mejores frases de César Millán

A lo largo de su vida y otra, César Millán también ha dejado en sus programas de televisión y por escrito los siguientes consejos a la hora de adiestrar a un perro. Esta es una recopilación de ellas: