Carlos Gutiérrez, veterinario, sobre cuando un gato mueve la cola: “Cuando la mueve de un lado a otro mientras lo acarician significa que no está nada cómodo”

Los gatos tienen diferentes formas de expresar sus emociones y una de las más reveladoras es el movimiento de la cola. Recientemente, el veterinario Carlos Gutiérrez ha explicado a través del canal de YouTube «Mascotas y Familias». por qué un gato puede mover la cola mientras lo acarician y qué señales pueden indicar que está incómodo. «Si está tumbado y mueve la cola de un lado a otro en forma de golpeteo o látigo, el gato no está nada cómodo», advierte. Al contrario de lo que sucede con los perros, en los gatos el movimiento de la cola no siempre es una señal de alegría.

Sin embargo, no todos los movimientos de la cola tienen el mismo significado. El balanceo pausado suele producirse cuando el animal está tranquilo o prestando atención a algo, mientras que los gestos rápidos suelen indicar nerviosismo, agitación o malestar. Ahora bien, según destaca el veterinario, cada gato tiene sus propios gustos y límites. Mientras algunos disfrutan de las caricias, otros huyen del contacto físico.

¿Por qué el gato mueve la cola cuando lo acaricias?

«Que tu gato mueva la cola no significa que esté contento, hay determinados movimientos que de hecho significan todo lo contrario. Cuando los gatos mueven la cola de una manera rápida suelen estar agitados, asustados o nerviosos. Por norma general, cuando la mueven de una forma lenta es porque están concentrados en alguna cosa que están haciendo», explica Carlos Gutiérrez.

Más allá del movimiento de la cola, hay que fijarse en otros gestos para interpretar su estado de ánimo. Las orejas echadas hacia atrás, las pupilas muy abiertas, los gruñidos o los intentos de apartarse pueden ser indicios de que el gato no está a gusto. La parte del cuerpo que se acaricia también puede condicionar la respuesta del animal.

Normalmente, a los gatos les gustan las caricias en la cabeza y las mejillas, pero no aceptan el contacto en la barriga. Cuando empiezan a agitar la cola con rapidez, lo más aconsejable es interrumpir las caricias y dejar que sea él el que decida si quiere permanecer a tu lado o marcharse. Sujetarlo o continuar tocándolo contra su voluntad puede incrementar su estrés y desencadenar una respuesta defensiva.

El veterinario hace referencia a la conocida como «agresividad inducida por las caricias», una reacción que puede surgir cuando el contacto dura demasiado tiempo o es demasiado intenso. En estas circunstancias, el gato podría responder con un mordisco, aunque eso no significa que tenga un carácter agresivo.

Mientras, mantener la cola levantada, las orejas erguidas y el cuerpo relajado suele indicar que el felino está tranquilo y se siente cómodo. Si muestra signos de dolor repetidamente al tocarle una determinada zona, conviene acudir al veterinario para descartar que exista alguna enfermedad.

«Que tu gato se aproxime a ti o a otros gatos con su cola levantada, parada y erguida, quiere decir que se acerca en son de paz, quiere jugar o quiere algo de atención por tu parte», asegura Carlos Gutiérrez. Sin embargo, «cuando tu compañero felino tiene la cola muy recta pero paralela al suelo o pegada a él, quiere decir que algo pasa. Probablemente se encuentre incómodo con la situación, o le duela algo».

Finalmente, «cuando un gato eriza su cola es porque se ha asustado de manera repentina o hay algo que le produce muchísimo miedo. En estos casos optan por huir; no persigas a tu gato si ha tenido esa reacción, ya volverá a salir cuando vea que no hay peligro», aclara.

Dónde acariciarle

Entre las zonas que más disfrutan los gatos se encuentran la cabeza y la frente. A muchos les encanta recibir caricias en la parte superior de la cabeza, donde tienen glándulas odoríferas que utilizan para marcar su territorio. Por eso, cuando se les acaricia suavemente en ese punto, pueden sentirse más seguros y relajados. Asimismo, unos pequeños rascados detrás de las orejas resultan muy agradables para la mayoría de los felinos y pueden hacer que ronroneen y se relajen por completo.

Por otro lado, las mejillas, especialmente en la parte cercana al nacimiento de los bigotes, también suelen ser un punto que les gusta. En la misma línea, muchos gatos disfrutan de las caricias suaves debajo del mentón, ya que les ayudan a tranquilizarse. Por último, la espalda y el lomo son zonas que suelen aceptar de buen grado.

Mientras, hay algunas partes del cuerpo que es preferible no tocar, ya que pueden generar rechazo o incomodidad. Una de ellas es la barriga, ya que se trata zona vulnerable y su instinto puede llevarles a reaccionar de forma defensiva. También conviene tener cuidado con las patas y las almohadillas porque son especialmente sensibles. Por último, conviene evitar tocar la mayor parte de la cola porque es muy sensible y el contacto puede resultarles molesto.