Adiós a los areneros de siempre: su sustituto es mucho más cómodo, práctico y todos los dueños de gatos lo van a querer en 2027

La firma de tecnología doméstica MOVA, respaldada por Dreame Group, ha puesto a la venta en España el MeowgicPod LR10 Prime, un arenero que retira los residuos después de cada uso, trata los olores y se conecta a una aplicación móvil.

El nuevo dispositivo busca automatizar una de las tareas menos agradables de convivir con un gato: la limpieza diaria del arenero. Según la empresa, el aparato separa los residuos cuando el animal termina de usarlo y los almacena en un depósito independiente, de modo que el dueño solo tiene que vaciarlo cada cierto tiempo.

La compañía presentó el producto en noviembre con la campaña navideña en mente y lo plantea como un regalo alternativo a los juguetes o camas para mascotas, en un momento en el que muchos hogares consideran a sus animales un miembro más de la familia.

Cómo funciona el arenero inteligente para gatos

El depósito de residuos tiene una capacidad de 11 litros. De acuerdo con las pruebas realizadas por la propia MOVA, esto permite pasar hasta 15 días sin vaciarlo, aunque la duración real depende del uso y del número de gatos que haya en casa.

Para controlar el olor, el arenero cuenta con un sistema de tratamiento del aire en dos cámaras. Por un lado, un filtro de carbón activado absorbe los olores tras cada uso; por otro, un difusor automático pulveriza un espray desodorizante con enzimas que actúa sobre ellos.

La cabina es semiabierta, tiene un volumen de 110 litros y un diseño en blanco y gris con formas redondeadas, más próximo al de un aparato de hogar conectado que al de un arenero tradicional. Según el fabricante, es desmontable y puede aclararse con agua para su mantenimiento.

Sensores, perfiles y seguridad

El arenero incorpora sensores de peso que, junto con la aplicación de MOVA, permiten crear perfiles para distintos gatos y registrar la evolución de su peso y sus hábitos de uso. Por eso esta puede ser la mejor opción para hogares con varios animales.

En cuanto a la seguridad, el dispositivo cuenta con 11 sensores, entre ellos de peso e infrarrojos, y 12 capas de protección que detectan la presencia y el movimiento del gato y detienen el mecanismo de inmediato si el animal está cerca. El fabricante cifra su nivel de ruido en torno a 30,2 decibelios.

Precio y dónde comprarlo

El MeowgicPod LR10 Prime puede adquirirse en la tienda online oficial de MOVA y en Amazon España. El precio recomendado es de 499 euros, aunque la empresa advierte de que puede variar según las promociones y la disponibilidad en el momento de la compra.