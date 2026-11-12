Los adiestradores caninos coinciden: «Si tu perro hace sus necesidades fuera de casa, no debería de salir sólo dos veces al día

Sacar al perro a pasear es una de las responsabilidades más importantes que implica tener una mascota. Sin embargo, todavía hay quienes consideran que dos salidas diarias son suficientes para cubrir todas sus necesidades. Sin embargo los adiestradores caninos advierten: «si tu perro hace sus necesidades fuera de casa, no debería de salir sólo dos veces al día». Lo primero y más importante es entender que la frecuencia de los paseos no depende única y exclusivamente de los horarios de los cuidadores, sino también de las características del animal.

Más allá de hacer sus necesidades, necesita tiempo para explorar el entorno, liberar la energía acumulada y relacionarse con otros perros. Si bien un perro adulto sano puede aguantar varias horas sin hacer sus necesidades, eso no significa que deba pasar todo el día esperando a que llegue el siguiente paseo. Por este motivo, los adiestradores caninos recomiendan organizar una rutina que permita al animal salir varias veces al día.

Por qué dos paseos diarios pueden ser insuficientes

Uno de los errores más habituales consiste en confundir el número de paseos con el tiempo que el perro permanece fuera de casa. Hay quienes sacan a sus mascotas dos veces al día y consideran que sus necesidades físicas y mentales ya están cubiertas. Sin embargo, el bienestar del animal también depende de la frecuencia con la que tiene acceso al exterior.

No existe una cifra universal, pero la mayoría de perros adultos necesitan tres o cuatro paseos diarios. Ahora bien, esto no significa que todos los paseos tengan que ser largos ni que cada salida deba convertirse en una sesión intensa de ejercicio. Una buena rutina puede incluir un paseo por la mañana, otra salida a mediodía, una tercera por la tarde y una última antes de dormir.

Lo más importante es que se adapte a la raza, la edad y el estado de salud del animal. Durante los primeros meses de vida, los cachorros todavía no controlan por completo la vejiga y necesitan hacer sus necesidades con más frecuencia que los adultos, así que los paseos deben ser más frecuentes. A esto hay que sumar que el proceso de educación requiere constancia y, sobre todo, mucha paciencia.

Cuando el cachorro hace sus necesidades en el lugar adecuado, conviene premiarlo inmediatamente para que pueda relacionar ese comportamiento con una experiencia positiva. Los castigos cuando se producen accidentes dentro de casa no son una buena estrategia, porque pueden generar miedo y dificultar el aprendizaje.

Uno de los aspectos más relevantes según los adiestradores caninos es la duración de los paseos. Algunas salidas pueden estar destinadas principalmente a que haga sus necesidades, mientras que otras deberían ofrecerle tiempo suficiente para caminar, olfatear y explorar.

Mariam Martínez Ortega, veterinaria de Kivet, señala que «para un perro, salir a la calle no consiste únicamente en recorrer una determinada distancia ni en hacer ejercicio: olfatear, detenerse, explorar y relacionarse con el entorno forman parte de su manera de entender lo que ocurre a su alrededor. Dejarle ese tiempo puede cambiar por completo la calidad del paseo y, también, la forma en que su tutor aprende a observarlo y a compartir ese momento con él».

Las razas que necesitan más ejercicio

Según explica la entrenadora canina Emma Scales-Theobald, los perros jóvenes suelen necesitar paseos más largos porque tienen mayores niveles de energía y necesitan más actividad física. Por el contrario, los animales de edad avanzada o aquellos que sufren alguna lesión pueden requerir salidas más cortas y adaptadas a sus capacidades. En el caso de los cachorros, es importante no excederse con el ejercicio, ya que sus articulaciones todavía se están desarrollando.

La raza también influye en el tiempo que un perro necesita pasar fuera de casa. Mientras que algunos animales tienen un carácter más tranquilo, otros necesitan mucha más actividad y estimulación diaria. En éste último grupo destacan especialmente los perros de trabajo, criados para desempeñar tareas como cuidar el ganado, participar en actividades de caza o localizar a personas desaparecidas.

Entre las razas que requieren más ejercicio y actividad diaria se encuentran las siguientes: Alaskan Malamute, Boyero de Berna, Boyero de Entlebuch, Bouvier de Flandes, Boxer, Bullmastiff, Dogo de Burdeos, Doberman, Gran Boyero Suizo, Gran Danés, Greenland Dog, Husky Siberiano, Hovawart, Leonberger, Mastín, Mastín del Pirineo, Mastín Napolitano, Mastín Tibetano, Perro de Agua Portugués, Perro Esquimal Canadiense, Pinscher Alemán, Rottweiler, San Bernardo, Schnauzer Gigante, Terranova y Terrier Ruso Negro.

«Los perros necesitan ejercicio físico para mantenerse sanos, mantener su peso y evitar el aburrimiento, y sacar a pasear a tu perro es una excelente manera de proporcionarles el ejercicio que necesitan. Son criaturas naturalmente curiosas, y un paseo puede ser una gran oportunidad para que exploren nuevos entornos e interactúen con su entorno», explica Scales-Theobald, según recoge El HuffPost. «Si un perro muestra señales de querer salir a pasear, generalmente debería salir para garantizar así que esté sano, feliz y se comporte bien dentro del domicilio».