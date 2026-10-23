UGT aloja la sede del PSOE en San Lorenzo de El Escorial en un local por el que debe más de 4.000 € en derramas

La Unión General de Trabajadores (UGT) ha dejado de pagar las derramas de la comunidad de propietarios del edificio del centro de San Lorenzo de El Escorial en el que tiene un local cedido al PSOE como sede. El sindicato acumula una deuda de 4.183,20 euros con sus vecinos desde finales de 2023, mientras los socialistas utilizan sus instalaciones para reunir a la militancia.

El local está en los bajos del Edificio Godoy, en el número 2 de la calle Dorregaray, en pleno centro del municipio serrano. La fachada lo anuncia como sede de la Agrupación Socialista de San Lorenzo de El Escorial, que funciona allí desde al menos 2014. UGT ha confirmado a este periódico que el local es de su propiedad.

En la última junta general de propietarios, celebrada este mes, el administrador de fincas ha comunicado la relación de vecinos que no están al corriente de pago, como exige la Ley de Propiedad Horizontal. El mayor moroso de la lista ha sido UGT Comarcal de San Lorenzo, con 4.183,20 euros acumulados por el impago de diversas derramas. Esa deuda ha privado al sindicato de su derecho a voto en la junta.

Los propietarios que están al día han acordado requerir formalmente el pago a UGT. Si el sindicato no responde, la comunidad tendrá que acudir a un Medio Adecuado de Solución de Controversias (MASC), paso previo obligatorio desde la Ley Orgánica 1/2025 antes de presentar una demanda judicial. Un gasto añadido para los pocos más de cuarenta vecinos de la finca.

Preguntada por este periódico, UGT ha asegurado desconocer la deuda. El sindicato carece de sede en San Lorenzo: su página oficial solo recoge en la comarca la Unión Comarcal Oeste, en Collado Villalba. Según vecinos y paseantes, el local da la impresión de estar vacío o de usarse poco.

El 10 de julio, la víspera de ser proclamado candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Óscar López visitó San Lorenzo para reunirse con su militancia. «Hoy, con los compañeros y compañeras de San Lorenzo de El Escorial, escuchando sus ideas y sumando fuerzas para construir el proyecto de cambio que Madrid necesita», ha escrito en X. López compagina la secretaría general del PSOE-M y la candidatura con su cargo de ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública.

En las elecciones municipales de 2023, el PSOE obtuvo en San Lorenzo 1.700 votos, el 18,75%, y tres concejales. La alcaldía la ocupa el PP, que ganó con ocho de los 17 ediles.

Además de las cuotas de sus afiliados, UGT-Madrid recibe dinero público de la Comunidad de Madrid. El convenio con los agentes sociales le ha asignado 600.000 euros para 2024 y 2025, a los que se suma otro convenio de prevención de riesgos laborales firmado en 2025.