El pequeño Lourdes de Madrid: el oratorio centenario que quiere destruir un millonario ecuatoriano

En el número 21 de la calle Fortuny, Madrid guarda una pequeña réplica de Lourdes. La gruta que preside el altar recuerda al santuario francés. Las paredes están cubiertas de placas de agradecimiento a la Virgen: nombres, fechas y mensajes que dejan constancia de las peticiones y la gratitud de generaciones de devotos. Juntas, cuentan la historia de un lugar al que, desde hace más de cien años, los fieles acuden para pedir consuelo, rezar por un enfermo o dar las gracias.

Hoy, quienes quieren preservar ese lugar de oración se movilizan ante la posibilidad de que se pierda. El empresario ecuatoriano Luis Felipe Fernández-Salvador y Campodónico pretende hacerse con el inmueble y retirar el sagrario, el altar y las imágenes de la Virgen y los santos, además de eliminar las placas de mármol, así como la exhumación de los restos de los fundadores. Todo ello para la excéntrica idea de instalar una embajada de la naturaleza. Frente a esos planes, uno de los herederos se niega a vender su parte y los fieles reclaman mantener abierto el oratorio al culto.

En el escrito Salvemos juntos el Oratorio de la Virgen de Lourdes, al que ha tenido acceso OKDIARIO, se expone el conflicto entre los propietarios y advierte de lo que, a juicio de sus defensores, está en peligro: la continuidad de la misa, la presencia del sagrario y la conservación de las imágenes y los exvotos que dan al templo su identidad.

El heredero que se resiste a vender

Para entender la disputa, hay que volver a la familia que fundó el oratorio. El inmueble ha permanecido en manos de sus descendientes, aunque la actividad religiosa está bajo la jurisdicción de la Archidiócesis de Madrid. La propiedad de las paredes y la autoridad sobre el culto corresponden, por tanto, a ámbitos distintos.

Más de un siglo de plegarias y agradecimientos que han ido escribiendo la historia del oratorio sobre sus paredes

Tres de los cuatro herederos han vendido participaciones que representan el 81% del conjunto. El otro heredero conserva el 19% y rechaza desprenderse de él porque quiere preservar la voluntad testamentaria de su abuela, María Trinidad de Santiago-Concha y Tineo, condesa de Sierrabella y fundadora del oratorio.

Esa participación minoritaria está en el centro del enfrentamiento. Fernández-Salvador ha solicitado judicialmente que el inmueble salga a subasta pública para poder adquirir la totalidad. Los defensores del templo denuncian que busca forzar la venta de la parte del heredero que se opone a que el recinto pierda su destino religioso.

Este escenario ha dado lugar a un llamamiento popular para evitar que la operación termine con la desaparición del oratorio como lugar de culto.

En juego está el futuro de un templo que abrió sus puertas en enero de 1922. Desde entonces, ha habido más de un siglo de plegarias y agradecimientos que han ido escribiendo su historia sobre las paredes: pequeñas huellas de quienes encontraron, ante la Virgen de Lourdes, un lugar donde depositar sus penas y sus esperanzas.

La organización promovida por Fernández-Salvador, The Embassy of Nature, ya incluye Fortuny, 21, como dirección de su sede madrileña. En su web se presenta como una entidad destinada a incorporar la representación de la naturaleza a las decisiones económicas, políticas y culturales. La publicación de esa dirección no aclara qué espacios utiliza ni cómo encajaría su proyecto con la continuidad del oratorio.

Ahora, la resistencia del heredero que conserva el 19% y la preocupación de los devotos confluyen en el mismo propósito: conservar el edificio no basta si desaparecen el culto, las imágenes y las placas que explican lo que ha significado durante generaciones. La continuidad que reclaman es la de un templo vivo, con sus celebraciones y sus fieles.

Desde 1922, el pequeño Lourdes de Madrid ha recibido peticiones y agradecimientos de miles de voces anónimas. Ahora, el llamamiento que lleva su nombre formula una petición más: que sus puertas sigan abiertas para quienes llegan a rezar.

Una gruta en el corazón de Madrid

La reproducción de la gruta de Lourdes está situada detrás del altar y concentra la mirada de quienes entran. En una de sus esquinas se conserva, enmarcada en metal dorado, una piedra procedente de la gruta original francesa. La tradición de tocarla y besarla mantiene un vínculo tangible entre este pequeño recinto madrileño y el santuario al otro lado de los Pirineos.

Alrededor se extienden los exvotos y las placas. Son testimonios de personas que atribuyen a la Virgen el amparo recibido, una curación o la ayuda para atravesar una dificultad en su vida. Su valor religioso y sentimental reside también en el conjunto: cada inscripción añade una historia a las que ya estaban allí.

El oratorio mantiene una actividad cotidiana. Se celebra misa todos los días y al menos dos veces los domingos y festivos. Esa vida de oración es precisamente lo que sus defensores quieren conservar: la posibilidad de seguir entrando, de acudir a la eucaristía y de rezar ante la misma imagen a la que se encomendaron generaciones anteriores.

Su historia está ligada, además, a la Hospitalidad de Lourdes de Madrid, cuya sede se encuentra en el conjunto, según el mismo documento. Fundada en 1958, esta asociación acompaña a enfermos y personas con discapacidad en sus peregrinaciones al santuario francés y les ofrece asistencia y apoyo espiritual. La Archidiócesis ha documentado durante años esos viajes y la labor de sus voluntarios.

En este pequeño Lourdes de Madrid, cada generación ha dejado sus plegarias y ahora sus fieles piden que también las próximas encuentren las puertas abiertas.