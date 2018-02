Respondemos a lo más buscado en Google por los fans de: AMAIA

Amaia es, sin duda, la concursante más característica de esta edición de Operación Triunfo. Su naturalidad y espontaneidad han conquistado a la audiencia y al jurado. También a todos los artistas invitados, que no han dudado en comentar públicamente sus ganas de cantar junto a ella. Pero al que más le ha gustado enamorar ha sido a su compañero Alfred con el que mantiene una relación que tiene en enganchados a todos los espectadores.

Se postula como la favorita para ganar y no ha dejado de recibir cumplidos desde que entró en el concurso. Cumplidos que la ruborizan y que no acaba de creerse. Ha protagonizado algunas de las mejores actuaciones y algunos de los momentos más memorables de esta edición. Ella actúa y habla antes de pensar y eso hace que sean muchos los que se sienten identificados con .sus errores y torpezas. A la vez es muy disciplinada a la hora de estudiar y muy considerada con sus compañeros.

¿De dónde es Amaia?

Su acento no deja lugar a dudas, Amaia es de Pamplona, Navarra.

¿Cuánto mide Amaia OT?

Mide 1,67

¿Quién es Amaia?

Es la clara favorita del público. Ha llegado a ser finalista sin haber sido nominada en ninguna gala y además, junto a Afred, con quien mantiene una relación, representará a España en Eurovisión.

¿Cómo se conocieron Amaia y Alfred?

Ella misma explicó que se habían visto durante los castings: “Nos conocíamos de vista, pero no habíamos hablado”. “Yo me acuerdo de que él estaba preguntando a todo el mundo: ¿qué vas a cantar en la gala 0?” Y justo me preguntó la última. Le dije Startman, de David Bowie, y me dijo ‘uooooo”, aseguró Amaia.

¿Dónde están Alfred y Amaia?

Continúan dentro de la academia.

¿Qué estudia Amaia?

Acaba de terminar el Bachillerato y estudia Grado Profesional de piano.

