Muere Chiquito de la Calzada a los 85 años

Ha muerto Chiquito de la Calzada. El humorista fallecía este sábado a los 85 años de edad en el hospital Regional de Málaga como consecuencia de una infección que se había complicado en las últimas horas. La salud de Gregorio Sánchez Fernández, su nombre real, había empeorado sensiblemente en las últimas semanas, concretamente, desde que el pasado 14 de octubre tuviese que ser rescatado por los bomberos al sufrir una caída y estar completamente solo en el domicilio.

Aunque de aquel episodio Chiquito se recuperó rápidamente, su salud volvió a empeorar apenas unos días después. En esta ocasión acudió al hospital tras sufrir angina de pecho. Una vez en el hospital, los médicos valoraron someterle a un cateterismo y dejarle ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos varias jornadas.

Desde entonces las informaciones respecto a su estado de salud han sido contradictorias y no ha sido hasta este viernes cuando fuentes sanitarias han anunciado que Chiquito había empeorado sensiblemente.

El deseo de su familia era llevar en la más estricta intimidad las complicaciones del cómico. Por su parte, han sido muchos los seguidores que, desde el cariño y la admiración, han mandado sus mejores deseos al humorista mientras había esperanza y ahora también a los suyos, que se recuperan de tan triste pérdida.

Según confirmaron a LOOK amigos de Chiquito hace unas semanas, la muerte de su mujer, Pepi, en 2012, sumió en una profunda depresión al malagueño que actualmente no había logrado superar. Su pérdida supuso un punto de inflexión en su vida, ya que ella había sido su mujer, su amiga y la única persona que siempre había permanecido a su lado, pues el matrimonio no tenía hijos. “Su estado de ánimo nunca ha vuelto a ser el mismo desde que falleciera su esposa Pepita hace cinco años. Cambió de amigos y de actitud”, revelaba a este portal una de las personas que más cerca había estado de Chiquito antes de que muriera su esposa.

La verdadera historia de este cómico de éxito tardío la conocimos gracias al programa homenaje que Bertín Osborne le dedicó en ‘Mi casa es la tuya’. Allí demostró gozar de una buena salud a pesar de su veteranía, pero se mostró muy abatido al recordar a su esposa. “He sido feliz toda mi vida, pero mi vida era ella. Cuando la perdí, me perdí un poco a mí mismo. Empecé a olvidar cosas y a desorientarme”, declaró Chiquito. Ahora vuelve a reunirse con Pepita, su gran amor. Descanse en paz.