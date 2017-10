El presentador Jorge Javier Vázquez ha aprovechado ‘Sálvame’ para mostrar su enfado con la Familia Real. El catalán no entiende cómo nunca lo han invitado a la celebración del Día de la Hispanidad el 12 de octubre. “A ver si revisan el mail, a mí también me gustaría ir y soy el presentador favorito de ‘Sálvame’“, ha asegurado a modo de queja formal. Quiere ir a la recepción real como este año lo han hecho otros rostros populares como María Teresa Campos.

“Hay caras que deberían haber ido como en ‘Pasapalabra’, con el cartelito del nombre, porque nadie se acuerda de ellos“, ha apuntado con humor el catalán. Vázquez se ha considerado en defensa propia como “la persona más famosa de este país”. Eso sí, el presentador tiene claro que si deciden llamarlo para recepciones venideras, él declinaría la invitación: “No me inviten que ya no quiero ir, ya me he enfadado”.

No es el primer enfado de Jorge con el Rey Felipe VI

Un rey que preside una corrida de toros no me representa. Hasta siempre, Felipe VI. pic.twitter.com/ohAU1oofNy — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) June 17, 2017

Jorge Javier Vázquez es conocido, además de por su labor como presentador, por ser un gran amante de los animales. De hecho, ha participado en varias campañas contra el maltrato animal, ha acogido a varios galgos -para los que siente una gran debilidad- y utiliza las redes para compartir desapariciones de animales. En esa cruzada, el catalán compartió hace unos meses una fotografía de Felipe VI en una corrida de toros, declarando lo que sigue: “Un rey que preside una corrida de toros no me representa. Hasta siempre, Felipe VI“.