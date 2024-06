El truco secreto para conseguir una prenda agotada de Zara: vas a arrasar estas rebajas

Sí, algunas de las prendas de nuestras tiendas favoritas ya están de rebajas. Y es toda una suerte porque ahora podremos pagar menos por ese vestido al que ya teníamos echado el ojo o por las sandalias que serán top en estos meses. Ahora bien, debes tomar nota si quieres saber el truco secreto para conseguir una prenda agotada de Zara. Porque la has visto y la deseas y resulta que en las rebajas ya se ha acabado. Pues puedes hacer varias cosas. Además te damos consejos de cómo comprar en esta época de descuentos. Y te resaltamos algunas prendas que ya tienen oferta y que será un must en esta época del año en la que debes ir elegante, casual o como quieras pero siempre de la mejor manera.

Lo mejor es que en estas rebajas de Zara, que empezaron el 27 de junio y se extenderán hasta el 31 de agosto de 2024 en tiendas físicas de toda España y desde el 26 en la aplicación en este caso, empezó a las 21:00 horas y también en la web. así tienes diversos canales para poder comprar y todos son válidos. No te pierdas estas rebajas con descuentos realmente importantes en las prendas que podrás lucir esta temporada. Hay un poco de todo , desde los vestidos más elegantes y frescos, a faldas cortas y vaporosas, pasando por shorts, sandalias de colores y accesorios que nos sólo son factibles para estos meses si no también en otras épocas del año. ¡A por ellas!

Cómo conseguir una prenda agotada de Zara

Es un truquillo pero hay muchos más que seguro puedes saber si entras en Internet porque hay influencers que lo explican. Esto además de saber las horas donde es mejor comprar y ver prendas que todavía están mucho más rebajadas.

El truco es el siguiente: entrar en su web o bien en la aplicación de Zara. Puedes ir a la prenda que quieres pero que está agotado, consérvalo, no lo elimines, y aunque sea tarde, puedes volver a entrar dentro de la web sobre las 3 o 4 de la mañana porque es cuando se reponen entonces las prendas que aparecen en un inicio como agotadas. ¿Fácil no?

Esto siempre es mejor hacerlo si has descansado, en fin de semana donde no te importan esperarte hasta las 3 o bien si has salido a cenar o de fiesta y llegas y puedes entonces hacer esta acción. No te costará mucho sólo que igual te duermes, especialmente si ya has ido antes a la cama. Pero por otro lado, siempre te puedes poner la alarma del móvil y entonces despertarte.

Todo vale para ser una fashion victim y no perderte aquella prenda que hace tiempo que has querido y te has esperado a las rebajas para comprarla. Sí, sabemos que da rabia tener guardadas en tu bolso de la compra determinadas prendas que luego desaparecen o ya no están porque se han agotado.

Las prendas que puedes en Zara

Vestido midi combinado popelín paneles

Vestido midi de escote recto y tirantes finos ajustables. Detalle de puntilla combinada a tono. Bajo acabado en paneles. Forro interior combinado a tono.

En color blanco, es uno de los vestidos que más te pondrás en verano. Porque es largo, fresquito, holgado y nos encanta.

Se confecciona en exterior, 85% poliéster y 15% algodón en forro de 100% algodón. Contiene al menos 55% poliéster reciclado certificado RCS. Debes saber que el poliéster reciclado se fabrica principalmente a partir de residuos de plástico PET. Se trata de un tipo de plástico muy utilizado en diversos artículos, como las botellas de plástico.

El precio en descuento



Como ya puedes comprar el vestido en rebajas, sepas que costaba 35,95 euros y con el descuento del -44% ahora lo compras a un precio de 19,99 euros. Las tallas que hay por el momento en la página web son XS, M, XL y XXL. Esto más allá de la prenda agotada.

Y si se agota, siempre puedes usar el truco que te hemos comentado anteriormente por si tienes suerte y se repone de nuevo el vestido.

Falda pantalón

Serás la más estilosa con esta falda pantalón en color verde. es de tiro alto con trabillas. Bolsillos laterales y falsos bolsillos de vivo en espalda. Además se cierra de manera frontal con cremallera y ganchos metálicos.

Cuáles son sus materiales y cuidados

Exterior

70% poliéster

26% viscosa

4% elastano

Forro

70% poliéster

26% viscosa

4% elastano

Cuidados

Los lavados a bajas temperaturas y los programas de centrifugado suaves son más delicados con las prendas, ayudando a mantener el color, la forma y la estructura del tejido. Al mismo tiempo, reduce el consumo de energía que se utiliza en los procesos de cuidado.

Guía para el cuidado de la ropa

Lavar a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto

No usar lejía / blanqueador

Planchar máximo 110ºC

No limpieza en seco

No usar secadora

El precio es de 22,95 euros y gracias al descuento del -43%, entonces pagarás un precio de 12,99 euros. Esperemos que no sea una prenda agotada.