El top de Zara por 20 euros que eleva tus looks y pega con todo: está a punto de volar

Si quieres brillar como nadie durante estas fiestas, entonces debes tener el top de Zara por 20 euros que verás eleva tus looks. Es especial para la Navidad y va bien con todo. Si no vas rápido, te darás cuenta de que no estará en nada y las tallas se habrán acabado. Y es una pena porque es un top elegantísimo con el que vas a todos lados.

En un tono bronce tierra, brillante, con sofisticación y elegancia, te llevas un top chaleco sin mangas, de punto, que ofrece siempre aquello que necesitas para ir a toda fiesta. Aunque también es la prenda ideal si quieres ir de cena y de forma más informal. vamos, que te va bien con todo.

Cómo es el top de Zara por 20 euros

Es el top chaleco de punto foil, de cuello redondo y manga sisa. Detalle de tejido efecto metalizado. Lleva materiales sostenibles y certificados.

En exterior, lo tenemos 75% acrílico, 16% poliéster y 9% algodón, contiene al menos, 57% acrílico reciclado certificado RCS, 9% algodón reciclado certificado RCS y 13% poliéster reciclado certificado RCS.

A destacar que, actualmente, el poliéster reciclado se fabrica principalmente a partir de residuos de plástico PET. Se trata de un tipo de plástico muy utilizado en diversos artículos, como las botellas de plástico.

El uso de materiales reciclados ayuda a limitar la producción de fibra de poliéster virgen. Está certificado según el Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Mientras que algodón reciclado certificado RCS, se fabrica a partir de residuos textiles de algodón reciclado. El uso de materiales reciclados ayuda a limitar el consumo de materias primas. Está certificada conforme al Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Por su parte, el acrílico reciclado certificado RCS es un material se fabrica a partir de residuos acrílicos reciclados procedentes de otros procesos de producción. Transformar los residuos en nuevos materiales ayuda a limitar la extracción de materias primas.

Cuenta con la certificación Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Cuidados del top de Zara de 20 euros

Cuidar de tus prendas es cuidar del medio ambiente. Para mantener limpias tus chaquetas y abrigos sólo tienes que ventilarlas y pasarles un paño o un cepillo para la ropa. Este proceso es más delicado con los tejidos y además evita el consumo de agua y energía de los procesos de lavado.

Guía para el cuidado de la ropa

Lavar a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto

No usar lejía / blanqueador

Planchar máximo 110ºC

No limpieza en seco

No usar secadora

Qué prendas combinan con este top de Zara

Pantalón ancho pinzas cinturón

Pantalón de tiro alto con pinzas delanteras y cinturón. Bolsillos frontales y falsos bolsillos de doble vivo en espalda. Pernera ancha. Cierre delantero con cremallera, botón interior y gancho.

Mule tacón piel

Zapato tacón tipo mule destalonado en piel. Detalle tiras con hebilla en la parte delantera. Tacón kitten. Acabado en punta. Altura del tacón: 3,5 cm.

Falda midi satinada

Falda de tiro alto con cintura elástica.

Jeans z1975 wide leg tiro alto

Jeans de tiro alto con cinco bolsillos. Efecto lavado. Pernera ancha. Cierre frontal con cremallera y botón.

Falda midi satinada

Falda midi con cintura elástica. Tejido satinado.

Pantalón pijamero zw collection

Pantalón de tiro medio confeccionado en hilatura con viscosa. Pierna recta. Cierre con cremallera oculta en costura.

Cuál es el precio del top de 20 euros

Tiene un precio de 22,95 euros en tallas que van de la S a la L. si no tienes claro cuál es tu talla en las prendas de Zara entonces puedes ver la guía de tallas desde la misma web.

Con motivo de las compras navideñas, los pedidos realizados desde el 15 de noviembre podrán devolverse hasta el 10 de enero.

Otras prendas parecidas para comprar en Zara

Jersey punto foil

Jersey de cuello redondo y manga corta. Detalle de tejido combinado metalizado.

Top desflecado lentejuelas

Top de cuello redondo y manga sisa. Detalle de tejido desflecado y aplicación de lentejuelas. Bajo abullonado acabado en elástico. Cierre en espalda con abertura y botón.

Jersey punto foil

Jersey de cuello redondo y manga larga. Detalle de tejido efecto metalizado.

Top flecos lentejuelas

Top de cuello redondo amplio y manga por debajo del codo. Detalle aplicación de flecos y lentejuelas.

Jersey punto foil

Jersey de cuello redondo y manga corta. Detalle de tejido combinado metalizado.

Top lentejuelas encaje

Top de cuello barco con encaje y manga larga. Detalle de lentejuelas. Cierre en espalda con abertura y botón.

Jersey chaleco punto lentejuelas

Jersey chaleco de cuello subido y manga sisa con lentejuelas. Acabados en rib.