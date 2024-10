Con tacón muy bajo y estilo Mary-Jane: los zapatos de Gioseppo que necesitas en tu armario

Hay zapatos que no van a pasar de moda. Por mucho que pasen los años, estarán ahí y los podrás llevar durante año. un claro ejemplo que nos vuelve locas es el tacón muy bajo y estilo Mary-Jane que está en Gioseppo. Triunfa por muchas cosas y seguro que lo vas a tener en el armario antes de que vuele.

Estos zapatos aportan elegancia suprema y la calidad que siempre nos tiene acostumbrados firmas como Gioseppo. Es el modelo estilo mary-jane tacón efecto charol windham. Su ventaja es que puedes elegir entre dos colores: negro y rojo. Los tienes para cantidad de ocasiones, en especial aquellas en las que puedes ir más elegante a todos lados. Te damos a conocer cómo son estos zapatos que ya causan furor.

Los tienes para ti: con tacón muy bajo y estilo Mary-Jane

Es el modelo favorito de la temporada. contamos con estos zapatos negros estilo Mary Jane con tacón, punta cuadrada y cierres regulables.

Además, disponen de planta de piel transpirable y acolchada. La suele destaca por ser de caucho. Mientras que la altura del tacón es de 5,5cm. No dejes escapar la tendencia más adorada del momento.

En dos colores a elegir

En negro, es el zapato de toda la vida, con hebilla y medio tacón bajo que podrás llevar con vaqueros, faldas, trajes de chaqueta, etc.

En color rojo, destaca por ser mucho más original. De esta manera, combina con faldas vaqueras, vestidos negros, faldas cortas y hasta con pantalones más ajustados que siempre quedan bien.

Entre los comentarios de las usuarias que han comprado este preciado modelo resalta: “Maravillosos. Muy cómodos. Piel de muy buena calidad. Muy brillantes. Con una hebilla preciosa. Muy buena compra”.

Cuál es el precio de los zapatos con tacón muy bajo y estilo Mary-Jane

Los puedes comprar directamente en la web de Gioseppo donde comprar es muy fácil. Y sabes que obtendrás siempre calidad por sus detalles, colores y materiales.

El precio es de 59,99 euros. En color negro y en rojo, las tallas van de la 36 a la 41.

