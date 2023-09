Stradivarius tiene el cárdigan de estilo bailarina que tendrán todas las influencers este otoño

Los expertos en moda avisaban, ya hace unos meses, que la típica chaqueta de bailarina sería una de las tendencias este invierno. ¿Cómo lo sabían? Porque la prenda clásica de las clases de danza apareció como una de las más populares en la serie Euphoria, provocando que mujeres jóvenes y no tan jóvenes se interesen en ella. Por ello Stradivarius tiene el cárdigan de estilo bailarina que debes tener.

Es de bailarina de punto y es una buena opción para aquellas que quieran lucir como las protagonistas de esta súper producción de HBO Max.

A medida que se acerca la temporada más fría, el tradicional cárdigan de silueta wrap gana presencia en las colecciones 2023 presentadas por las principales marcas del sector. Stradivarius es una de las firmas que apuesta por esta alternativa.

Tendencia: Stradivarius tiene el cárdigan de estilo bailarina

Características del artículo

Esta chaqueta de punto ajustada destaca por algunos detalles atractivos, como el escote tipo pico y la manga larga. Asimismo, incluye un práctico cierre frontal cruzado con lazada y un bajo acabado con volantes. Todo eso le da un aspecto sobrio y juvenil.

Son en total cuatro los colores en los que puedes hacerte con este cardigan: beige claro, gris mezcla, vainilla y negro. Evidentemente, todos estos tonos que se llevan muy bien con la oficina y las situaciones más formales que informales.

Respecto a las tallas, son cinco en total. Van desde la XS hasta la XL, y siempre que tengas dudas puedes consultar su guía. Independientemente de sus medidas, este cardigan está confeccionado 100% con materiales acrílicos de la mejor calidad actual.

Cuidados básicos

Puedes lavar la chaqueta a máquina, a un máximo de 30° C y en ciclos de centrifugado corto. No debes usar lejía ni blanqueador. Tampoco limpiarla en seco ni utilizar lavadora. Por último, sí es posible plancharla pero no deberías hacerlo a más de 110° C.

Siguiendo todas estas recomendaciones, te aseguras de que el producto dure más y resista mejor tus actividades.

Precio, envío y devoluciones

El cardigan bailarina de punto de Stradivarius tiene un coste de 10,79 euros. Sin embargo, se trata de un descuento del 40%, considerando que originalmente su precio era de 17,99 euros. Una oferta que no deberías dejar pasar si quieres entonces ahorrar.

No olvides que los gastos de envío a las tiendas son totalmente gratuitos, al igual que a domicilio a partir de 30 euros. También recuerda que tienes un mes desde la fecha de la confirmación de recepción de tu pedido para hacer efectiva la devolución.