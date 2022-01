Ya no queda nada para vivir una de las noches más mágicas del año, la de los Reyes Magos. Tanto los más pequeños de la casa como los mayores esperan con ilusión este momento que tiene lugar la noche del 5 de enero. No obstante, no todo es oro lo que reluce y aquellos que tienen que regalar, pueden llegar a desesperarse porque no dan con el obsequio perfecto. No pasa nada porque desde Look, este año queremos hacerte la vida más fácil y te vamos a dar cinco ideas que puedes poner en práctica. Haremos una lista de regalos desde precios más alto hasta llegar a los low cost.

Las Mugas

Las Mugas es un complejo que se compone de cúpulas transparentes que tienen unas espectaculares vistas a la montaña. «Ubicadas en Formigal-Panticosa, en pleno corazón del Pirineo, Las Mugas te brindan una exclusiva zona de descanso donde recargar las pilas para vivir una jornada de esquí inolvidable. Aventurarse en la naturaleza de las montañas, relajarse en el interior de la muga bajo el cielo estrellado o ser el primer esquiador en descender por las montañas de Formigal son algunos de los privilegios que te ofrecerá esta experiencia.», explican desde su página web.

El precio para dos personas por noche es de 395 euros, que incluye lo siguiente:

-Check in en la Oficina de Atención al Cliente de Anayet

-17:30h Punto de encuentro en Anayet: recogida de los clientes con su equipaje/mochilas para realizar el ascenso a la zona de Mugas de forma conjunta en máquina Ratrack.

-20:30h Cena Gourmet Km0

-08:30h Desayuno gourmet en la Muga central

-09:00h Excursión con raquetas para terminar en las inmediaciones del edificio Anayet.

Bicicleta

Una bicicleta siempre es una buena opción. Y, además es un plan de lo más divertido para disfrutar con toda la familia. En Decathlon tienen una infinidad de modelos, pero hemos enontrado esta que cuesta un 20% menos de su precio original, por lo que se queda en 159,99 euros.

«Nuestro equipo de diseñadores(as) ha concebido esta clásica bici holandesa para trayectos cortos y ocasionales por la ciudad sentado(a) cómodamente en el sillín», explican desde la marca de deportes.

Juego de mesa

Sin duda, un juego de mesa es un acierto seguro, pero hay uno que es especialmente divertido. Se trata del Party & Co que tiene un precio de 32,95 euros en Amazon, aunque también se puede encontrar disponible en cualquier juguetería.

Es un juego muy divertido para jugar por equipos. Incluye 12 pruebas de cuatro categorías diferentes y para ganar hay que ser el primer equipo en conseguir los requisitos de la carta secreta del objetivo. Contiene un tablero de juego abatible, cartas objetivo, cartas de pruebas de 4 categorías, partygafas, lápiz, lápiz naranja, partypinzas, dispensador giratorio, 1 dado y reloj de arena. Gracias a este producto se mejorarán las habilidades de comunicación, visualización y capacidad en equipo.