La primavera está a la vuelta de la esquina y estas son las bailarinas de Skechers que no te vas a querer quitar

Si lo que quieres es ir cómoda a todos lados pero no dejando de lado la moda, entonces las bailarinas de Skechers son un acierto.

Las hay de diversos colores, van bien con todo y ofrecen una estética distinta a nuestro cuerpo que está en tendencia.

Descubre cuáles son las bailarinas de Skechers

Además de que ofrecen la garantía de la marca que siempre es de calidad y aporta entonces ese confort que caracteriza a todos sus zapatos, son bailarinas sin tacones y con esto dejas respirar el pie en cantidad de situaciones. Veamos algunos de sus modelos que presentan tales señas.

Arch Fit Cleo

Este modelo, en color, negro, presenta un estilo versátil y respetuoso con el medio ambiente se une a la comodidad con sujeción en la Skechers Arch Fit® Cleo. Modelo skimmer de zapato plano con parte superior de knit técnico Stretch Fit® transpirable con festoneado y plantilla Skechers Air-Cooled Memory Foam® con amortiguación. Our Planet Matters™: Good for your feet. Good for the world.™

Como la gran parte de modelos de la firma, hay que resaltar su sistema patentado de plantillas Skechers Arch Fit® con soporte en el arco plantar certificado por podólogos. Además de la forma diseñada por podólogos, desarrollada con 20 años de datos y 120 000 exploraciones de pie diferentes.

Lleva plantilla extraíble se amolda a tu pie para reducir el impacto y aumentar la distribución del peso, siendo un modelo extra cómodo Stretch Fit® sin cordones tan cómodo como si llevaras calcetines. Con tejido de knit de la parte superior está confeccionado con un 85 % de poliéster reciclado (sin incluir el tejido de red del talón) y está fabricada con materiales 100 % veganos.

Entre sus detalles, a destacar la parte superior de knit técnico y transpirable con ribetes festoneados, suela flexible con tracción, lavable a máquina y llevan el logotipos de Skechers® y Arch Fit®.

Su precio es de 70 euros en tallas que van de la 35 a la 40, escoge la tuya y compra directamente en la web de Skechers con garantía de calidad.

En tres colores : Seager – Casual Party: bailarinas de Skechers

Este modelo está en tres colores y lo bueno es que está en oferta. En este caso, también Llama la atención con el estilo versátil y la comodidad de las Skechers Seager – Casual Party. Este diseño de Merceditas cuenta con una parte superior de knit de ganchillo Stretch Fit® con una plantilla con amortiguación Skechers Air-Cooled Memory Foam®.

Irás siempre cómoda a todos sitios, ya puedes andar o estar de pie que tendrás las piernas siempre descansadas.

Entre sus características, este modelo cuenta con una cómoda plantilla con amortiguación Skechers Air-Cooled Memory Foam®, con el diseño Stretch Fit® con cordones, tan cómodo como si llevaras calcetines y está fabricada con materiales 100 % veganos.

Lleva la parte superior de malla de knit de crochet transpirable que lo hacen un zapato a la moda para llevar con todo lo que tienes en el armario, con media suela ligera con absorción de impactos, suela flexible con tracción, lo puedes lavar a máquina y lleva el logotipo de Skechers®.

Esté en tres colores, lavanda, ideal para poder lleva con vaqueros en color azul; natural para tus trajes chaqueta en blanco o negro; y negro, el más versátil que combinar con tanto con vaqueros como con vestidos de diversos colores.

Además esta de oferta, y si antes valía 75 euros, en este momento, tienes el modelo de bailarina de Skechers a un precio de 56,99 euros. Las tallas dependen de cada color pero van de la 36 a la 40 aproximadamente. Ya puedes tener tal modelo para comprar en cualquier momento desde la web de firma, no tardes porque el descuento puede acabarse.

Skechers On-the-GO Flex – Wonderous

Mucha más comodidad, así es el modelo en azul marino. Esta zapatilla tipo bailarina presenta una parte superior de malla knit especialmente diseñada con plantilla Air Cooled Goga Mat® y media suela con amortiguación ULTRA GO®.

Entre otros, podrás gozar de su plantilla transpirable Air Cooled Goga Mat con amortiguación de alta reactividad. Lleva amortiguación ligera y efectiva ULTRA GO® mientras que en la parte superior de malla knit especialmente diseñada.

Más características del modelo

Suela de goma flexible con tracción

Puede lavarse a máquina

Talón de 1,3 cm

Detalle de logotipo de Skechers

Otra de las ventajas de este modelo es que está en dos colores: azul marino y negro, fácilmente combinable con pantalones, faldas, vestidos…

Su precio es de 70 euros, de igual forma que muchos otros zapatos de la firma. Siempre está incluido el IVA en este precio. Las tallas que puedes tener van de la 35 a la 42. Escoge entonces la tuya y ya puedes lucir comodidad a rabiar.

Tienes todas las especificaciones dentro de la web de la firma para envíos, devoluciones y muchos otros. Aprovecha los descuentos antes de que sea tarde.