Parece de Gianni pero es de H&M: así es la blusa blanca ideal para combinar con vaqueros

¿Buscando una de esas prendas versátiles que se pueden lucir en todo tipo de ocasiones? Tienes la oportunidad de llevarte a casa la blusa blanca ideal con cuello de volante y lazadas, de H&M, que es una muy buena opción para las mujeres que se pasan todo el día fuera.

Si sales temprano por la mañana y vuelves ya entrada la noche, esta blusa te acompañará durante todo el día con diversos outfits. Perfecta con tus vaqueros, blazer en negro y zapatos de tacón.

La blusa blanca ideal de H&M

¡Crea looks a tu medida!

La capacidad de combinación es lo más interesante de esta blusa en algodón vaporoso con peplo. Se trata de un modelo con cuello elevado y abertura en V con doble lazada de satén, canesú delante y detrás con volante decorativo que continúa por los hombros, mangas globo largas con elástico fino en los puños y ribetes de picot en volante y bajo. Accesorios que demuestran su calidad.

Esta prenda, de la Nueva Colección de H&M, está disponible en color blanco y tallas que van desde la XXS hasta la XL.

Tienes que seleccionar una talla, y para eso lo mejor es echar un vistazo a la guía de la marca, donde podrás ver las medidas correspondientes a cada una de ellas. Luego, comparando las tallas de este vestido con las de tus otras prendas elegir será fácil.

Siempre que tengas dudas sobre cuál talla escoger, deberías ponerte en contacto con la propia firma para que te ayuden a decidirte.

¿Cuáles son sus materiales de composición?

Para componer esta prenda, utilizan algodón 100%. Es una fibra natural suave y versátil que se obtiene de la planta del algodón, como ellos mismos explican en su portal, por lo que proporciona unas sensaciones positivas incluso al llevarla por largas horas.

Respecto a los cuidados, puedes ayudar al medioambiente y hacer que la moda sea más sostenible con un esfuerzo mínimo.

Únicamente tienes que dejar las prendas o tejidos que ya no quieras en cualquier tienda de H&M para que se reciclen.

Mientras tanto, puedes prolongar la vida útil de tus prendas limpiándolas en seco y planchándolas a una temperatura baja o media. En caso de que haga falta, usa lejía sin cloro para deshacerte de las manchas. Lávala a no más de 30° C y, si vas a introducirla dentro de la secadora, que sea a temperatura baja o media. Con todo eso, esta blusa durará muchos años en buen estado.

Con qué la puedes combinar

En este caso, la combinas con cantidad de prendas que en este caso puedes también comprar directamente en H&M. con vaqueros es ideal y rompe ese estilo algo más clásico que tiene la prenda. Esto junto a botas altas o bien con deportivas es un look para oficina totalmente accesible durante el año.

¿Cuál es el precio de la blusa blanca?

El precio de la blusa que llevarás en cantidad de ocasiones al ser en algodón vaporoso con peplo es de 35,99 euros. Comparándola con otras blusas similares, que no tienen tantos detalles, hasta podríamos afirmar que es una prenda accesible. Observándola se asemeja a blusas de cientos de euros, y es muy agradable al tacto. No tiene nada que envidiar a las más caras.

¿Cuáles son las modalidades de envíos, cambios y devoluciones de H&M?

Puedes recoger tu pedido en tiendas seleccionadas de H&M con Click & Collect, recordando que esta prenda no se está comercializando en las tiendas físicas. Si pretendes hacerte con una unidad, tendrás que comprarla a través de la web.

Las entregas son gratis para Miembros H&M, en los pedidos superiores a 30,00 euros, y para Miembros H&M Plus.

Suponiendo que no estés satisfecha, tienes derecho a devolver un pedido en un plazo no superior a 30 días sin tener que justificar absolutamente nada. Bastará con que inicies el procedimiento de devolución o cambio de la prenda en ese plazo, a sabiendas de que las devoluciones en tiendas físicas son gratuitas pero no así los otros métodos de cambio o devolución. No vayas a olvidarlo.

El período de devolución se inicia el día en que recibes el artículo de tu pedido. Los productos tienen un formulario de devolución por si fueras a cambiarlos o devolverlos. Cumplimenta este formulario de devolución utilizando el código que explique por qué intentas cambiar o devolver tu adquisición. No hace falta escribir algo más complicado, sino sólo un par de frases que te sirvan como justificación.

Si no puedes o no quieres dirigirte a una tienda física a hacer el cambio o la devolución, puedes decantarte por la modalidad que desees pagando el coste correspondiente. En el caso de las devoluciones, el importe será descontado del reembolso a realizar.

Tienes toda la información de envíos, precios, tallas, devoluciones y más directamente en la web de la marca.