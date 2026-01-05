Ni harás cola en el probador ni te llevarás un chasco: Zara activa en España el probador con IA

Desde finales de diciembre de 2025, Zara ha lanzado en España un probador con IA. Es virtual, con inteligencia artificial, e integrado directamente en su aplicación móvil, una herramienta diseñada para revolucionar la experiencia de compra online. Esta funcionalidad permite a los usuarios ver cómo les sientan las prendas del catálogo sin necesidad de acudir a una tienda física, algo que encaja con las tendencias actuales del comercio digital y con la demanda de experiencias más personalizadas y eficientes.

La apuesta tecnológica responde a un movimiento generalizado en el sector que busca reducir la incertidumbre de comprar ropa por internet y disminuir las tasas de devolución, un problema conocido en el comercio textil digital. La implementación de esta tecnología también refleja cómo los gigantes de la moda incorporan herramientas digitales avanzadas para hacer más fluida y adaptada la relación entre cliente y marca. Aunque ya existen probadores virtuales en distintas plataformas y aplicaciones globales, la novedad de Zara radica en integrarlo directamente en su app oficial, permitiendo a los clientes generar su propio avatar personalizado para probarse ropa de forma virtual. Este enfoque combina la comodidad de comprar desde casa con una visualización mucho más realista de cómo quedarían las prendas en cada persona, lo que puede influir positivamente en la decisión de compra.

Zara activa en España el probador con IA

El probador virtual de Zara es una herramienta de inteligencia artificial integrada en la aplicación móvil oficial de la marca que permite a los usuarios “probarse” digitalmente prendas seleccionadas del catálogo antes de efectuar una compra. Como muestra en su video de Instagram S Magazine by Susana, para utilizarlo, el cliente debe acceder a la app, seleccionar la prenda que le interesa y pulsar la opción “Probar”.

El sistema solicita al usuario dos fotografías: una selfie y otra de cuerpo entero, con buena iluminación o subidas desde la galería del dispositivo. A partir de estas imágenes, la IA genera un avatar digital personalizado que representa al cliente.

Una vez creado este avatar, la aplicación tarda aproximadamente dos minutos en mostrar una simulación de cómo quedaría la prenda en el cuerpo del usuario. El resultado se presenta en forma de video giratorio de 360 grados, junto con imágenes estáticas desde distintas perspectivas, lo que permite observar el corte, la caída de la tela y el ajuste general del artículo, funciones que tradicionalmente solo podrían evaluarse probándose físicamente la ropa.

Beneficios del probador con IA de Zara

Los probadores virtuales que combinan inteligencia artificial y modelos en tres dimensiones suponen una innovación importante en el comercio de moda. Según estudios académicos como el publicado por ScienceDirect, estas herramientas no solo mejoran la satisfacción del cliente, sino que también pueden influir en aspectos clave del comercio electrónico moderno. Los sistemas de prueba virtual permiten visualizar prendas sin necesidad de manos en el producto, lo que ayuda a reducir incertidumbres sobre talla, estilo, tejido o combinación.

Además, la adopción de estos sistemas está asociada a mejoras en la experiencia de compra online, algo que también respaldan informes internacionales sobre tecnología en el sector retail.

Como enuncia el estudio publicado por Science Direct, la implementación de probadores virtuales contribuye a una experiencia más inmersiva para los consumidores, lo que mejora su actitud hacia la compra en línea y puede reducir las tasas de devolución al ofrecer una vista más cercana a la realidad de cómo quedaría una prenda.

Un beneficio adicional es que los looks generados con el probador con IA de Zara se guardan directamente en el perfil del usuario dentro de la sección “Mis looks”, permitiendo revisar y comparar distintas opciones sin tener que repetir el proceso cada vez.

Asimismo, si el cliente no está satisfecho con la representación inicial, puede actualizar las fotografías y volver a generar un avatar más preciso, mejorando así la fiabilidad de la simulación.

Contexto de uso y privacidad

En una publicación de FashionUnited se explica que, para utilizar el probador con IA, los clientes deben aceptar un aviso legal que informa del uso de sus imágenes personales y del tratamiento de datos, ya que se interactúa directamente con tecnología basada en inteligencia artificial y procesamiento de información biométrica.

Este aspecto es importante, ya que las aplicaciones de IA en retail han generado, en algunos contextos internacionales, debates sobre la privacidad y el tratamiento de datos sensibles.

En Europa, por ejemplo, la protección de datos personales es un área regulada por normas como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), que obliga a las empresas a gestionar esta información con cuidado y transparencia.

Aunque Zara no ha detallado públicamente cómo almacena o gestiona estos datos más allá de la aceptación del aviso legal, la necesidad de aceptar los términos antes de utilizar la herramienta indica que la marca está adoptando medidas para informar al usuario sobre la interacción con IA dentro de su app.