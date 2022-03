El mono de Mango ideal para bodas y comuniones

Vas a ir elegantísima. Y ello gracias al mono de Mango ideal para bodas y comuniones. Porque empieza su temporada y es el mejor para quedar bien y estupenda en estos eventos y muchos otros.

Es de Mango y lo vas a querer ya por su fantástico color y diseño, ya que sienta bien a todas.

Cómo es el mono de mango para bodas

Presenta un diseño recto, largo, de cuello redondo y es sin mangas. Atención a los detalles porque es el mono perfecto para mostrar y estar mucho más estilizada, ya que lleva un nudo decorativo que es lo más.

En diseño cut-out, lleva forro interior y se cierra en forma de cremallera en la parte posterior.

Sostenible

Este mono, en color verde, es sostenible. Porque está dentro de la colección fiesta y Committed, que son productos que han sido confeccionadas con fibras y/o procesos de producción sostenible, reduciendo así su impacto ambiental.

Con todo esto, Mango consigue respaldar la implementación de prácticas más comprometidas con el medio ambiente, aumentando así, el número de prendas sostenibles en su colección. Su confección es 100% poliéster.

Con qué llevar este mono

Ya por si solo es una de las prendas del momento. Aquel mono que elijes para esos eventos más top. Pues va bien para cenas especiales, eventos de noche y especialmente cuando debes ir de invitada de boda y comunión. Y es que estiliza al máximo y esto nos permite mostrarnos más altas y siempre elegantes.

Nos lo ponemos con nuestras sandalias de tacón preferidas y con botines en el caso de que te lo pongas cuando todavía hace algo de frío. Con una blazer encima, vas total. No te olvides del bolso a juego que puede ser en negro o bien en blanco. Así como aquellos adornos tipo colgantes y pendientes en dorado.

Su precio es 49,99 euros y es una suerte porque en este momento lo tienes en todas las tallas posibles. De esta manera es más fácil poder comprar esta maravilla que ya quieres desde que lo viste. Así lo compras online gracias a Mango y lo tienen en unas horas en casa. Yo no tardaría porque está llamado a ser una prenda top y realmente demandada, así que es posible que te quedes sin tallas y luego no lo puedas compra. ¡Quién avisa no es traidor!

Desde la misma web de Mango tienes a la vez diversos tipos de complementos que le van perfectos al mono en verde.