Asos Design da a conocer sus modelos de mascarillas

Las marcas de moda han lanzado diversos modelos de mascarillas. De los 10 diferentes de Mango pasamos ahora a las de Asos Design.

Y es que llevar este cubrebocas no está reñido con el diseño. Ahora bien, acuérdate de que las de tela deben lavarse un cierto número de veces y luego ya no se usan porque se han utilizado ya lo que corresponde.

En Asos presentan mascarillas lavables y reutilizables, y están disponibles en una variedad de colores y diseños: de tonos pastel a estampado de camuflaje.

Además, con cada multipack de mascarillas, la empresa donará 1 euro de cada venta al llamamiento organizado por Oxfam, con el fin de dar una respuesta de emergencia ante el coronavirus y apoyar su respuesta en primera línea al coronavirus.

Con estas donaciones se quiere ayudar a algunas de las personas más vulnerables del mundo, como aquellas que viven en entornos de mayor riesgo.

Asos aclara que estos modelos de mascarillas para hombre y mujer, no son productos médicos ni un equipo de protección personal y claro no sustituye a aquellas directrices de distanciamiento social correspondientes y que se establecen para no contagiarse. Y por tanto no tiene beneficios médicos.

De las negras a otras con motivos print animal, bastante unisex, vemos variedad, por lo que sirve para hombre y mujer también.

Lo mejor es que se puede combinar con nuestra ropa, vamos de diseño, atractivos y las puedes lavar. Sigue las instrucciones cuando recibas estas mascarillas para ver cuánto duran. Además apostamos por una buena causa.

Ahora son muchas las mascarillas de moda que tienes disponible en el mercado. ¡No sabrás por dónde empezar!

Asos ofrece una selección de nada menos que 85.000 productos de 850 de las mejores marcas globales y locales, así como de una combinación de marcas propias que son punteras en la industria de la moda. Actualmente presta servicio a 22,3 millones de clientes activos desde centros de distribución en el Reino Unido, Estados Unidos y Europa, enviando paquetes a casi todos los países del mundo.