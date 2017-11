La Reina recibía de gris plomo las pasadas festividades con motivo del Día de la Hispanidad, una fecha especialmente delicada debido a la inestable situación vivida con Cataluña, que se encontraba en su punto álgido. Dada a emplear con agudeza el lenguaje no verbal, sobre todo a través de sus elecciones de estilo, la Reina elegía para la ocasión un discreto y sobrio conjunto firmado por Felipe Varela. Compuesto de chaqueta entallada y falda lady -que parece ser su nueva silueta preferida, a juzgar por estilismos como el de los pasados Premios Princesa de Asturias o su viaje de estado a Reino Unido– completaba el look con un distinguido broche de pedrería y perlas, salones en tono marino y cartera a juego. Un look que, más allá del estilo, fue muy comentado porque, confeccionado en lana cheviot, no era el más adecuado para las temperaturas casi estivales con las que Madrid amaneció el 12 de octubre.

Aquel dos piezas aún está en la retina y hoy, cuando hemos tenido acceso a las primeras instantáneas de sus compromisos matinales, algo nos resultaba familiar. Sentada a la mesa, durante la reunión del Consejo del Real Patronato sobre Discapacidad, la imagen desvelaba que había reciclado la chaqueta que lució con motivo de la festividad nacional. Sin nada en la solapa y la melena suelta, Letizia daba una lección sobre cómo reciclar un look de acto oficial en un acertado estilo working para el día a día. Sin embargo, vuelve a parecer una elección un tanto abrigada para un evento en el interior del Palacio Real del Prado.

Con la imagen al completo, descubrimos que no solo era la chaqueta lo que había recuperado de su armario sino el conjunto completo. Un diseño único, a medida; alta costura que la Reina ha decidido utilizar para uno de sus compromisos cotidianos de la Agenda Real, que hoy consistía en la mencionada reunión y la entrega de los Premios Reina Letizia del Real Patronato sobre Discapacidad.

Dejando de lado la mera elección de estilo, de lo que estamos seguros es que, bien ha pasado calor, bien la Reina tiene el termostato interno algo desajustado. O va sin mangas en un evento al que todos los asistentes la llevan o se enfunda en lana cheviot para un evento dentro de Palacio…