Se cumple un año de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y, por consiguiente, de la irrupción de las mujeres del clan, Melania e Ivanka, en la escena pública. A lo largo de estos casi 365 días de mandato del Presidente, paralelamente hemos sido testigos de la evolución estilística de las féminas de la familia Trump. Mientras Melania se ha convertido en un referente fashion gracias a la elección de sofisticados y llamativos modelos de diseñadores como Dolce & Gabbana o Michael Kors, Ivanka ha ganado protagonismo demostrando ser la mejor embajadora del estilo working girl.

Ambas cuentan con gustos diferentes, líneas dispares y parecen competir en una guerra silenciosa por alzarse con el título honorífico a ‘mejor vestida de América’. Sin embargo, Melania e Ivanka guardan puntos fashion en común. Muchos más de los que la inmensa mayoría podría llegar a pensar. Y el diseño español, que ha traspasado fronteras para aterrizar directamente en el armario de las mujeres de la Casa Blanca, es uno de ellos -y de los más significativos-.

Tanto Ivanka como Melania han encontrado en la moda de nuestro país su nuevo gran aliado. Sin embargo, no en la misma línea. Ivanka ha demostrado en numerosas ocasiones su pasión por las propuestas del gigante de Inditex y cada vez son más habituales los guiños hacia nuestra industria. Tanto es así que, tras sorprender a principio de octubre con un conjunto de falda de tweed abotonada y jersey de punto de cuello redondo firmado por Zara, la hija del Presidente volvió a apostar por el gigante coruñés con una falda lápiz de estampado príncipe de Gales.

No obstante, el armario de Ivanka no solo sobrevive a base de faldas de tubo y la última gran muestra de fidelidad a la marca ha sido en forma de zapato. En concreto, con unas bailarinas de terciopelo en negro y azul con lazada que, como era de esperar, ya han colgado el cartel de ‘sold out’.

Sin embargo, mientras que la historia de amor entre la hija de Donald Trump y Zara es un secreto a voces, la Primera Dama no se ha mostrado tan partidaria del low cost -todo lo contrario- y ha exteriorizado su pasión por el sector más lujoso de la moda ‘made in Spain’. Precisamente ha sido durante algunas de sus últimas apariciones cuando hemos sido testigos de tal despliegue y, tras pisar fuerte con zapatos de Manolo Blahnik, la mujer del Presidente ha vuelto a hacer un guiño al diseño español durante su viaje de Estado por Asia. Con un fantástico y original abrigo oscuro de Delpozo, la firma capitaneada por Josep Font, Melania sorprendía y confirmaba su pasión por el ‘made in Spain’.

¡Haz clic en la galería!