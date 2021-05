Mango diseña bañadores y bikinis para las mujeres guerreras con un solo pecho

La low cost Mango ha hecho un trabajo de diseño extraordinario, adaptando sus piezas de baño, bikinis y bañadores a mujeres con un solo pecho, en una colección solidaria de lencería postmastectomía. El cáncer de mama es una realidad que afecta a cada año a millones de mujeres. Gracias a la lucha de estas valientes y al profesional médico que cada vez detecta estos tumores malignos más pronto y diseña tratamientos especializados, el índice de supervivencia es cada vez más elevado. Las guerreras siguen su vida y necesitan ropa de baño adaptada, Mango ha pensado en ellas diseñando esta colección postmastectomía para este verano 2021.

Los bañadores y bikinis de Mango diseñados para las mujeres guerreras de un solo pecho

Todas conocemos o tenemos en nuestra familia a alguna mujer guerrera, una luchadora incansable a la que el cáncer no la derrotó. Perdió una parte de su cuerpo, pero nunca la sonrisa, por y para ellas Mango ha diseñado esta colección. Después de un cáncer, dependiendo de cada mujer e intervención, se puede realizar una reconstrucción o no, en pleno tratamiento deben esperar un tiempo o simplemente decide no pasar por esta operación.

Ellas deciden y siguen con su vida, la colección de baño de Mango es un homenaje a esta lucha por la que algunas este verano tendrán que pasar. El aire libre y la actividad es recomendable, siempre, bajo la supervisión del oncólogo. Una tarde de piscina o de playa en familia con estos bañadores o bikinis de Mango es una buena opción. Hasta el momento, había prendas especializadas más caras o se recurría a un relleno, estos bañadores y bikinis son muy cómodos y se adaptan a cada mujer.

La lencería posmastectomía se puede usar del lado que se necesite e introducir la prótesis fácilmente, en caso de emplearla. Con unos diseños sencillos en distintos colores, encontramos bikinis y bañadores de todas las tallas y formas. Desde 39,99 euros un bañador hasta 19,99 euros un top reversible que se adapta de igual forma que el bañador a la situación de cada mujer.

Mango destinará todos los beneficios de esta colección a la asociación teta & teta. Una causa que nos une a todas y que en estos tiempos difíciles es más necesario que nunca colaborar con ellas. El cáncer sigue estando entre nosotras, Mango rinde homenaje y ayuda a estas mujeres guerreras con una colección de baño que visibiliza una realidad. Ofrecer lencería posmastectomía a precios low cost y dedicar los beneficios de esta colección a una asociación que ayuda a las mujeres con cáncer es una gran labor en este verano 2021.