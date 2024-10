Lo usaba tu abuela y ahora es la tendencia entre las pijas: la prenda que no te vas a quitar

Hay todo tipo de ropa que no pasa nunca de moda. La usaba tu abuela, tu madre y ahora tú. Es la prenda que no te vas a quitar en todo el invierno. Lo tienes en diferentes colores y destaca la atención por sus trenzas, los jerséis trenzados ofrecen siempre un look distinto, tanto casual como elegante, según vayas, y te aseguras, eso sí, de ir calentita a todos lados.

Hemos escogido algunos modelos para que tengas diversidad. Están en tus tiendas favoritas y no te los puedes perder, no tendrás frío. Van perfectos y cómodos con vaqueros y botas altas. Estos jerséis suelen ser piezas artesanales, en muchas ocasiones, y confeccionados a mano. El color crudo es uno de los más destacados y que mejor sienta y por esto las tiendas lo suelen vender mucho más.

La prenda que no te vas a quitar en total tendencia

Simorra en El Corte Inglés

En El Corte Inglés encontramos este jersey de mujer trenzado a mano con textura 3D. Escote caja y manga larga. Bajos acanalados.

Presenta cuello redondo, en color crudo y queda perfectamente con faldas y vaqueros. Su composición es de 100 % Acrílico.

Cómo lo podemos cuidar

No lavar

No usar blanqueante

No usar secadora

Planchado max 110º

Lavado en seco

Cuál es el precio de la prenda que no te vas a quitar

Tiene un coste de 168 euros y las tallas para comprarlo en la tienda online son la 36 y la 40. Ya puedes hacerlo antes de que se agote.

Jersey punto trenzado de Zara

En este caso, hablamos de un jersey de cuello subido y manga larga. Acabados en rib.

El jersey se confecciona en los siguientes materiales:

30% lana

30% poliéster

25% acrílico

15% poliamida

Entre sus cuidados, los lavados a bajas temperaturas y los programas de centrifugado suaves son más delicados con las prendas, ayudando a mantener el color, la forma y la estructura del tejido. Al mismo tiempo, reduce el consumo de energía que se utiliza en los procesos de cuidado.

Guía para el cuidado de la ropa

Lavar a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto

No usar lejía / blanqueador

Planchar máximo 110ºC

Lim.Seco tetracloroetileno

No usar secadora

A combinar con:

Falda pantalón asimétrica

Falda pantalón de tiro medio. Falsos bolsillos de vivo en espalda. Cierre lateral con cremallera oculta en costura.

Falda midi capa punto liso

Falda de tiro alto con cintura elástica. Bajo en evasé. Acabados en rib.

Bolso shopper hebilla

Bolso formato shopper. Asas de mano y asas de hombro. Bolsa interior extraíble. Cierre mediante hebilla.

Pantalón felpa etiqueta

Pantalón de tiro medio confeccionado en hilatura de algodón. Cintura elástica ajustable con cordones. Detalle de etiqueta a tono en delantero. Pierna ancha.

El precio del jersey de Zara: la prenda que no te vas a quitar

Esta prenda tiene un precio de 39,95 euros en tallas que van de la S a L. y lo tienes tanto online como en las tiendas físicas de la marca.

Cárdigan en punto trenzado de H&M

Cárdigan corto en punto trenzado suave con lana en la trama. Modelo con hombros ligeramente caídos, cuello en V y botones dorados de metal delante. Remate de canalé en cuello, tapeta, puños y bajo.

Composición: Poliéster 52%, Acrílico 38%, Lana 8%, Elastano 2%

Información adicional del material

El gramaje total de este producto contiene 52% Poliéster reciclado

El gramaje total del producto se calcula agregando el peso de todas las capas y componentes principales. A partir de ahí, calculamos qué parte de ese gramaje corresponde a cada material. Para los conjuntos y los multipacks, todos los artículos se computan en conjunto a la hora de hacer los cálculos.

El precio que tiene este cárdigan de trenzas ideal para esta época del año es de 29,99 euros en dos colores gris y marrones.

Jersey punto jacquard ochos en Zara

Hay más modelos. Es el caso del jersey de cuello redondo y manga larga. Detalle de tejido combinado con jacquard y ochos.

Está confeccionado en 75% poliéster, 18% acrílico y 7% lana, contiene al menos 42% poliéster reciclado certificado RCS.

Actualmente, el poliéster reciclado se fabrica principalmente a partir de residuos de plástico PET. Se trata de un tipo de plástico muy utilizado en diversos artículos, como las botellas de plástico.

El uso de materiales reciclados ayuda a limitar la producción de fibra de poliéster virgen. Está certificado según el Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Se combina con los siguientes modelos:

Pantalón denim trf cinturón

Pantalón de tiro alto con trabillas y cinco bolsillos. Cinturón lazada en mismo tejido. Cierre frontal con cremallera y botón.

Zapato plano

Zapato plano con detalle de tira en la parte delantera. Cierre mediante hebilla en la pulsera del tobillo. Detalle de tirador trasero.

Cuál es el precio de la prenda que no te va a quitar

El precio que tiene este jersey es de 29,95 euros y está en tallas que van de la S a la L.