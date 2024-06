La lección de estilo de Máxima de Holanda frente a la jequesa de Catar

Máxima de Holanda ha empezado con fuerza la semana, al menos, en términos de estilo. La esposa del rey Guillermo de Holanda ha apostado por un look en color azul en su primer acto de la semana. Los reyes han recibido al emir y a la jequesa de Catar, que se encuentran de visita en Holanda. Un recibimiento que ha tenido lugar en el Palacio de Noordeinde en La Haya, donde, como era de esperar, tanto la argentina, como la jequesa, han acaparado todas las miradas y han protagonizado el primer duelo de estilo de esta visita.

Para esta cita, la reina Máxima se ha decantado por un estilismo muy elegante y en clave lady. La argentina ha rescatado una falda de cintura alta y largo midi de la firma Natan, que estrenó ya hace unos meses en un concierto. La ha combinado con una blusa a tono, con lazada al cuello a modo de corbata, lo que ha dado como resultado un estilismo elegante y sofisticado. Una combinación idéntica a la del día en el que estrenó esta falda, aunque no ha sido la única manera en la que ha lucido la prenda. De hecho, hace apenas unas semanas, durante las celebraciones del Día del Rey, la reina apostó por reciclar la falda con una blusa en un llamativo color amarillo. Un look mucho más arriesgado, pero que la argentina defendió con maestría.

Máxima de Holanda, junto a la jequesa de Catar. (Foto: Gtres)

Como joyas, la esposa del rey Guillermo de Holanda ha llevado un impresionante collar de zafiros y diamantes, así como unos pendientes a juego. No ha faltado un tocado, a modo de turbante, en color beis, combinado con los zapatos de tacón con pulsera y una tira en el empeine. Además, la reina Máxima de Holanda ha llevado un clutch a tono y guantes.

Los reyes de Holanda, posando con el emir de Catar. (Foto: Gtres)

El look de la jequesa de Catar

En el caso de la jequesa de Catar, Jawaher bint Hamad bin Suhaim Al Thani ha preferido en esta ocasión un total look en color blanco. La jequesa ha lucido una falda larga hasta los pies, ligeramente plisada y con algo de vuelo, que ha combinado con una chaqueta entallada de manga larga. El conjunto de la esposa del emir pertenece a la firma Dior y está muy en línea con la tendencia del New Look, creado por la marca. En cuanto a las joyas, la jequesa llevaba unos discretos pendientes que han quedado en un segundo plano frente a las alhajas de la reina Máxima de Holanda.

La visita del emir y la jequesa de Catar no es un viaje de Estado, sino que se trata de una visita oficial. Por este motivo, los protocolos son menos estrictos y no habrá cena de gala con grandes joyas y tiaras. Eso sí, se esperan todavía algunos compromisos más, sobre todo para el emir, como reuniones con varios políticos, antes de marcharse del país. No obstante, antes de estas reuniones, Máxima y Guillermo de Holanda han estado almorzando con sus invitados.