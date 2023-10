Le encantarán a tus hijos: Skechers tiene zapatillas con luces para el truco o trato de Halloween

Si eres de los que se suman a esta festividad, debes saber que Skechers tiene zapatillas con luces para el truco o trato. Así tus hijos podrán jugar durante la jornada de Halloween. Hablamos de diseños que tienen una característica especial en común: todos ellos vienen con luces que brillan en la oscuridad.

Estos modelos de zapatillas con luces de Skechers son ideales para tales celebraciones y además llaman la atención de los demás. Probablemente los niños no querrán ponerse otro calzado, independientemente de cuál sea el evento al que estén invitados.

Skechers tiene zapatillas con luces para el truco o trato

Zapatillas Sweetheart Lights – Heart Hugger

Tu peque disfrutará como nunca con la comodidad y el resplandor que producen constantemente estas zapatillas con parte superior de tejido sintético iridiscente y malla acolchada en forma de corazón.

También poseen un práctico cierre de cremallera frontal para poder ponerlas y quitarlas fácilmente. Y no debemos olvidar esa media suela moldeada en forma de corazón, con amortiguación.

Y puedes aprovechar el descuento actual. Una oferta que supone una rebaja de más de 20 euros respecto al precio original. Pues antes tenían un precio de 70,00 euros, cuando ahora te las compras por 48,99 euros.

Zapatillas Twinkle Toes: Twinkle Sparks Ice – Heather Magic

Iluminando sus pasos, este diseño sencillo pero brillante incorpora una parte superior sintética con un estampado de estrellas y alas de purpurina; combinándola con cordones elásticos, tira ajustable en el empeine y una media suela translúcida con luces.

Finalmente, la puntera adornada con purpurina le da un toque único que hará que destaque entre todos sus compañeros. Su precio es de 55,00 euros

Zapatillas S-Lights: Unicorn Dreams

La magia del unicornio iluminará sus días con una parte superior sintética degradada con acabado brillante y una cómoda plantilla con amortiguación, que evitará que sientan molestias o dolores aunque las lleven puestas durante largas horas fuera de casa.

Selecciona la combinación de colores favorita de tu hijo, o la que tú prefieras de acuerdo a sus prendas actuales. Tienen un precio de 70,00 euros y están en variedad de tallas.

Como ves, Skechers piensa también en tus hijos y tiene los modelos más modernos que no te puedes perder para esta temporada. Les gustarán tanto que no sólo serán las más destacadas de este Halloween si no también de todo este otoño e invierno. Tienes mucho para elegir tanto para grandes como para pequeños.