Las deportivas rebajadas de Bimba y Lola que son iguales que las Golden Goose

Hay muchos tipos de deportivas y las mejores a veces están donde menos te lo esperas. Queda claro que si queremos modelos técnicos y que nos duren años entonces debemos ir a las webs de Nike o adidas porque ofrecen siempre máximas soluciones para nuestros pies y rendimiento deportivo. Si lo que queremos es lucir modelos algo distintos y que queden bien con nuestra ropa sin renunciar a la máxima comodidad, tenemos muchos otros como las deportivas rebajadas de Bimba y Lola, todo un hallazgo para esta temporada. Pues además se parecen a las Golden Goose.

Tienen cantidad de detalles para que sean tuyas y las prefieras por encima de muchas otras. Te servirán para ir con pantalón deportivo, trajes chaqueta y hasta con vestidos. Están en la web y las puedes pedir directamente desde aquí para que sea más fácil comprar. Y de esta manera no tendrás que desplazarte evitando moverte si estás de vacaciones. Y las luces ahora y también más adelante. Son unas de las más demandadas de esta firma y no te las podrás perder. Como están de rebajas, si tardas mucho entonces no tendrás ni modelos ni tallas. Pueden ser tuyas en un click y a mitad de precio. ¡A qué esperas!

¡A por ellas: deportivas rebajadas de Bimba y Lola!

Estamos hablando de la deportiva cupsole piel en color plata. Es una deportiva cupsole en piel y serraje con efecto envejecido.

Entre otros, llevan la parte trasera con el logo grabado a contraste y lengüeta personalizada con logo. La parte inferior y suela es bicolor logotipado. Tienes la plantilla personalizada con logo e incluye bolsa protectora

Cuáles son los materiales de esta deportiva

Desde Bimba y Lola siempre ofrecen prendas y accesorios de máxima calidad, por esto no te podrás quejar porque los materiales son resistentes y de alta durabilidad. Por lo que tendrás deportiva para años.

Se compone en exterior de 80% Piel vacuna, con 13% Poliéster y 7% Poliuretano, con la suela de 100% Caucho y el forro en 100% Poliéster.

Varios colores y descuentos: deportivas rebajadas

Estas zapatillas deportivas que son lo más tienen varios colores y cada uno tiene descuento. Si las compras en color plata, vas de metalizado y por esto aportas tendencia en cada una de tus pisadas.

En este caso, te las pones con shorts cortos para el verano y también con vestidos en plateado que puedes lucir ahora o bien todo el año.

En color blanco, tiene variedad de tonos, porque se mezcla con las rayas negras y el rojo metalizado de la parte de atrás donde está el logotipo. Las tienes para todo porque son las preferidas para llevar en variedad de atuendos.

Si la quieres en dorado, tienen el mismo diseño pero el dorado aparece en prácticamente todo el modelo. Va perfecto si te lo pones con vestidos negros, tops en metalizados dorados y mucho más. es una zapatilla ganadora que se ve donde vayas.

Precios y descuentos

Si optas por estas deportivas, estás de suerte, porque llevan rebajas, pero no todas valen lo mismo. En color plata, la tienes a mitad de precio. De manera que si costaba 135 euros, en este momento a 67,50 euros, gracias al 50% que está aplicado en la web. en este caso las tallas van de la 35 a la 39.

En color blanco (con rojo de brillo y parte en color negro), tiene precio inicial de 135 euros, para valer ahora mismo 81 euros, con el descuento del 40%. Es para ti.

Mientras que el color dorado ,que es realmente sofisticado, tiene el precio inicial de 135 euros y no tiene descuento. Las tallas que quedan son de la 35 a la 41, si tienes dudas, hay una guía de tallas para no perderte.

Envío y devoluciones en Bimba y Lola

El envío gratuito a tiendas seleccionadas en 2-4 días laborables.

Envio gratuito estándar a domicilio y punto de recogida, para pedidos superiores a 80 € / 3.95 € resto pedidos en 2-4 días laborables.

Envío exprés 5.95 € con entrega en 1-2 días laborables (excepto islas baleares).

Respecto a las devoluciones:

Tienes 30 días naturales desde la fecha del pedido.

Devoluciones gratuitas en tienda (excepto Canarias, tiendas Outlet y El Corte Inglés).

Devoluciones gratuitas en oficinas de Correos desde el apartado Devoluciones de Mi cuenta o desde el enlace que recibiste en cualquiera de los emails relacionados con tu pedido.

Devoluciones por correo o mensajería privada.

Reembolso en 5 días laborables desde la recepción y validación.

Para más información, puedes consultar el apartado Customer Service.

Puedes comprobar si esta deportiva, en los tres colores o en el que quieras, está disponible en la tienda. Debes buscar dentro del online, buscar el color, la talla, y la tienda en cuestión para saber si puedes ir a buscarla tranquilamente.